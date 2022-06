Il finale di The Man from Toronto ha spiegato: cosa succede a Teddy?

L’uomo di Toronto è ora disponibile su Netflix. Se sei dell’umore giusto per un film commedia d’azione divertente, allora ti consigliamo di dare una possibilità a questo film con Kevin Hart e Woody Harrelson.

Spoiler avanti per L’uomo di Toronto

Che tu abbia visto il film o che tu sia solo pronto a sapere come vanno a finire le cose e cosa succede tra tutti i personaggi come Teddy (Hart), Toronto (Harrelson) e The Handler (Ellen Barkin), ti aggiorneremo su tutti i dettagli e rovinare i punti significativi della trama finale di seguito.

Cosa succede alla fine di The Man from Toronto?

Alla fine del film, Teddy e Toronto si scambiano le identità un’ultima volta per impedire al colonnello di innescare una bomba che distruggerebbe l’ambasciata venezuelana e ucciderebbe innumerevoli persone. Le cose vanno rapidamente storte e Toronto scappa con il pagamento che avrebbe guadagnato se avesse completato con successo il lavoro (e si fosse separato da The Handler).

L’Handler è incazzato per il fatto che Toronto se ne sia andata con i soldi e minacci di uccidere Teddy se non li restituisce. Toronto rifiuta. The Handler arruola altri assassini da tutto il mondo, come The Man from Tokyo, The Man from Miami e The Man from Moscow. Tutti questi assassini inseguono Teddy, ma fortunatamente Toronto cambia idea e arriva per salvarlo.

Riescono a eliminare gli assassini, ma poi The Handler mostra le pistole in fiamme. È incazzata e vuole indietro i suoi soldi. Insegue i due in un vicino impianto di trasformazione alimentare e Teddy tira inavvertitamente una leva che la fa precipitare in una gigantesca vasca di acqua bollente, facendola bollire viva. Yikes.

Dopodiché, Toronto presta a Teddy la sua amata macchina, Debora, per andare a riprendere Lori (Jasmine Mathews) dopo che Teddy ha incasinato le cose in modo spettacolare con lei. Teddy arriva alla stazione dei treni poco prima che possa partire per andare da sua madre e fa ammenda. Sembra un lieto fine, finché il treno non arriva e si schianta contro Debora.

Cosa succede dopo il salto temporale in The Man from Toronto?

Un salto temporale di un anno ci permette di recuperare le conseguenze di tutta la follia. Toronto ora esce con Anne (Kaley Cuoco) e ha finalmente aperto il ristorante dei suoi sogni. Teddy e Lori stanno ancora andando forte. Teddy dà persino a Toronto il suo primo “acconto” sull’auto che gli deve dopo aver lasciato che Debora venisse distrutta.

The Man from Toronto ha una scena post-crediti?

Non c’è una scena post-crediti, ma c’è una scena di credito in cui vediamo che Teddy ha aperto la sua palestra di boxe online. Nel bel mezzo di un live streaming, Toronto chiama Teddy per molestarlo di nuovo riguardo all’auto.

Flusso L’uomo di Toronto su Netflix ora.