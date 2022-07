Il finale di Grey Man ha spiegato: la cospirazione è stata rivelata?

Se hai trovato L’uomo grigio un po’ di confusione lungo la strada, è necessario L’uomo grigio finale spiegato. Ecco una ripartizione della cospirazione e della missione di Sei.

Ryan Gosling ha interpretato un uomo senza nome. Tutto in lui è stato cancellato dopo essere stato rilasciato dalla prigione per diventare un Grey Man per la CIA. Era conosciuto solo come Sei, ma una cosa che sapeva era che lo rendeva superfluo.

Le cose gli stavano andando bene, però, all’inizio. Questo fino a quando non ha iniziato a scoprire una cospirazione all’interno della CIA grazie a Four, che porge a Six una collana con una scheda dati che ha dimostrato che Carmichael era sospetto. Improvvisamente si è ritrovato in fuga mentre cercava di salvare una ragazza innocente (Claire) con problemi cardiaci.

Cosa voleva Carmichael in The Grey Man?

Carmichael era certamente ambiguo. Si è scoperto che lui e il suo appaltatore assunto, uno psicopatico di nome Lloyd Hansen, sono andati insieme ad Harvard. Carmichael ha assunto Lloyd quando era chiaro che Six stava diventando un problema. Perché fare un lavoro da soli quando puoi convincere uno psicopatico a farlo per te? Tutto ciò che Carmichael voleva era gestire la CIA come voleva lui.

Sei decise che doveva esporre tutto. Prima di poter trasmettere i dati ai media, aveva bisogno di salvare la nipote del suo gestore. Lloyd è andato dritto per Donald Fitzroy e sua nipote Claire sapendo che sarebbero stati il ​​modo migliore per smascherare Six.

Bene, Lloyd non era la scelta migliore per prendere Six. Anche se non gli importava di mettere Claire a rischio per arrivare a Sei, fu presto chiaro che a Lloyd non importava di nessuno o della segretezza della missione. I guai a Praga che hanno fatto notizia a livello internazionale hanno chiarito a Suzanne che avrebbe dovuto fermare Lloyd.

Il finale di Grey Man ha spiegato: Sei scappato?

C’è una grande sparatoria alla fine di L’uomo grigio. Six e Lloyd ottengono la loro resa dei conti, ma non è Six a ottenere l’ultima possibilità. Invece, è Suzanne dopo che Dani, un agente della CIA che lavora con Six per smascherare Carmichael, ha portato via Claire. Suzanne è arrabbiata per Praga e per tutte le altre vite innocenti perse. Quella non era la sua missione, e così decide di uccidere Lloyd.

Quindi permette a Sei e Claire di vivere. Tuttavia, Six dovrà prendersi la colpa per tutto, e Claire sarà sotto la custodia di Suzanne dopo la morte di suo zio, Fitzroy.

Ora, se solo Sei fosse disposto a tornare in prigione. La prima volta è andato sapendo di essere caduto per la cosa giusta (ha ucciso il padre violento). Non sarebbe tornato per il bene della CIA. Oh no!

Mentre Dani ha deciso di allinearsi con la storia di Carmichael e Suzanne sugli eventi per l’autoconservazione, Six ha deciso che sarebbe scappato dall’ospedale in cui era detenuto. Non sarebbe andato nemmeno da solo. Riesce a catturare Claire, che lo accompagna volentieri.

È lì che finiamo le cose. L’obiettivo di Carmichael di ottenere la CIA nel modo in cui desidera non è stato ancora completamente smascherato. Ha ottenuto i dati ed è riuscito a distruggere l’USB. Suzanne pensava di avere Claire proprio dove la voleva. Sei è da qualche parte là fuori con Claire, e sappiamo che probabilmente andrà in missione per smascherare Carmichael e Suzanne. Abbiamo bisogno L’uomo grigio 2 per vederlo accadere.

A cosa hai pensato L’uomo grigio? All’inizio hai trovato il film un po’ confuso? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.

L’uomo grigio è disponibile per lo streaming su Netflix.