Il finale di Emily the Criminal ha spiegato: Emily viene catturata?

Il thriller poliziesco Emilia il criminale è ora disponibile per lo streaming su Netflix. Dalla sua uscita nell’agosto 2022, il film scritto e diretto da John Patton Ford è stato accolto con grandi elogi, in particolare per la sua trama avvincente e le interpretazioni stellari di ogni membro del cast.

Il film è incentrato su Emily (Aubrey Plaza), una giovane donna che non riesce a sbarcare il lunario a causa dei notevoli debiti studenteschi. Il suo lavoro di consegna di cibo paga, ma non è abbastanza per tirare avanti e, in quanto criminale condannato, fatica a ottenere una carriera con un potenziale di guadagno più elevato.

Dopo aver fatto un favore al suo collega, le fornisce le informazioni di contatto per diventare un acquirente fittizio, il che fa appello a Emily poiché il pagamento è considerevole. In realtà, l’attività è un’operazione di frode con carta di credito gestita dai cugini Youcef (Theo Rossi) e Khalil (Jonathan Avigdori). Ogni nuovo lavoro assegnato comporta più rischi, lanciando Emily in un territorio pericoloso.

Avvertenza: spoiler in arrivo Emilia il criminale.

Cosa succede tra Emily, Youcef e Khalil alla fine di Emily the Criminal?

Dopo che Emily ha fatto acquisti fittizi nello stesso luogo due volte in una settimana, Khalil si presenta senza preavviso a casa della madre di Youcef per affrontare Youcef ed Emily. Viene rivelato che la polizia ha le riprese della telecamera dell’incidente dello shopping, mettendo tutti e tre a rischio di essere scoperti. Dopo un’accesa discussione, vediamo Emily che prende in braccio Youcef, che ha un taglio in testa. Sebbene non siamo informati su chi sia il responsabile della sua ferita, l’evento lo spinge oltre il limite e lui si arrabbia.

Rivela a Emily che non è stato pagato da Khalil per cinque mesi e vuole uscire dalla collaborazione con suo cugino. Alimentato dalla rabbia, ha in programma di cancellare i fondi dal conto aziendale che condivide con Khalil e tutti i soldi che riesce a trovare nascosti in ufficio. Per quanto riguarda Youcef, lui ed Emily sono ora in affari insieme e lui promette di darle una parte del pagamento se lei accetterà di aiutarlo a rapinare Khalil. Incuriosita dall’opportunità della libertà finanziaria, Emily accetta il piano.

Tuttavia, tutto crolla quando si scopre che Khalil è un passo avanti nel gioco e ha già prelevato i fondi dal conto, lasciando Youcef senza niente dopo due anni di lavoro.

Emily dice a Youcef che Khalil lo vede come un debole che non si difenderà da solo, suggerendo di affrontarlo di persona. Youcef, tuttavia, è riluttante, poiché Khalil si nasconde in una casa circondato dai suoi uomini di destra, che sono pericolosi. Frustrata dall’incapacità di Youcef di reagire, Emily gli fa un discorso di incoraggiamento motivante e alla fine accetta il piano dopo averla definita una cattiva influenza.

Quando arrivano a casa, Youcef aspetta in macchina mentre Emily suona il campanello e finge di essere una fattorina. Quindi attacca l’uomo che risponde, gli ruba il telefono e lei e Youcef lo rinchiudono nel bagagliaio della sua macchina. Usano il suo telefono per mandare messaggi agli altri uomini in casa fingendo di essere lui, informandoli che la sua macchina è stata rapinata e ha bisogno della loro assistenza a un indirizzo specifico. Il piano funziona, facendo uscire gli uomini dalla casa, lasciandoli soli con Khalil.

Quando entrano nella sua stanza, sentono la doccia che scorre, ma lui non si vede da nessuna parte. Khalil poi arriva da dietro e colpisce Youcef sulla testa, facendolo cadere a terra. Dopo aver riconosciuto Emily, la tira a terra e inizia a strangolarla.

Nel disperato tentativo di fuga, Emily riesce ad afferrare un taglierino e accoltella Khalil, liberandosi dalla sua presa. Gli tiene il taglierino alla gola e minaccia di fargli del male se non le dice dove sono i soldi. Alla fine rivela che è nascosto nel frigorifero, ed Emily trova i soldi e afferra la borsa. Mentre esce di casa, lascia cadere un telefono di Khalil e gli dice di chiamare un’ambulanza e aiuta Youcef ferito a uscire di casa.

Mentre tornano alla macchina, Emily chiede a Youcef dove sono le chiavi della sua macchina, ma lui è delirante e la informa che deve andare in ospedale. Youcef è scosso e chiede a Emily se ha ucciso Khalil e mostra rimorso per quello che è successo. Quando Emily inizia a sentire le sirene, sa che il tempo sta per scadere e si scusa con Youcef prima di fuggire dalla scena con il sacco di soldi, lasciandolo indietro.

Youcef e Khalil muoiono in Emily the Criminal?

Sebbene Khalil e Youcef avessero un disperato bisogno di cure mediche, il film non rivisita la loro storia, quindi non possiamo vedere cosa succede loro dopo che Emily se ne va. Detto questo, possiamo presumere che le sirene udite quando Emily e Youcef erano seduti in macchina indichino che Khalil è stato in grado di chiamare un’ambulanza, e probabilmente lui e Youcef sopravviveranno, con l’aiuto in arrivo.

Cosa succede a Emily alla fine di Emily the Criminal e viene catturata?

I poliziotti irrompono nell’appartamento di Emily, pronti ad arrestarla, ma è troppo tardi perché ha già lasciato la città. La vediamo quindi godersi una nuova vita in Sud America, un posto in cui aveva sempre desiderato vivere se fosse diventata libera dai debiti. Emily è soddisfatta e la sua passione per l’arte è ancora incisa nel suo DNA, mentre disegna ritratti di ciò che la circonda nel luogo che ora chiama casa.

Quindi, cosa fa Emily per lavoro in Sud America? Sebbene rinunciare alla sua vita da criminale una volta liberata da oneri finanziari fosse sempre possibile, non è la strada che Emily ha preso. Tuttavia ha prestato molta attenzione alla partnership tra Khalil e Youcef, tanto che ora insegna ad altri acquirenti fittizi disponibili l’operazione di frode con carta di credito. Sono in vigore tutte le stesse regole e processi, con un cambiamento significativo, Emily ora gestisce l’attività senza alcuna intenzione di lasciarsi alle spalle la sua vita criminale.

Vi è piaciuto Emilia il criminale, e cosa ne pensi del finale? Sebbene non sembrino esserci piani per un sequel, gli spettatori non possono fare a meno di chiedersi cosa potrebbe riservare il futuro di Emily come copia carbone di Youcef e Khalil.