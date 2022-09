Il finale della quinta stagione di Dynasty ha spiegato: come torna Steven?

Dopo cinque stagioni e 108 episodi, Dinastia’Il tempo di The CW è giunto al termine. Dinastia la stagione 5 è andata in onda il suo finale venerdì 16 settembre e l’episodio porta la serie alla conclusione. La famiglia Carrington e tutti i loro amici e nemici si stanno salutando.

Nell’ultima stagione di Dinastia, Fallon e Liam hanno lavorato per diventare genitori, con la coppia che perseguiva la maternità surrogata a causa di una battuta d’arresto imprevista. Il finale della serie attende l’arrivo del fagotto di gioia rimbalzante, ma la futura mamma deve anche bloccare la sua dinastia prima che arrivi la generazione successiva.

Cosa succede alla fine di Dinastia stagione 5? Dove andranno a finire tutti i personaggi e vedremo i personaggi preferiti dai fan tornare per un cameo? Ecco una spiegazione di tutto ciò che è accaduto al maniero e oltre nel finale di serie!

ATTENZIONE: Spoiler principali in vista del Dinastia finale di serie!

Steven è nel finale della serie Dynasty?

I fan di lunga data della serie si rallegreranno del grande colpo di scena del finale di serie: Steven è TORNATO! Ma c’è un kicker. Ritorna nei panni di Graham (interpretato da Dan Amboyer), il nuovo majordomo che si unisce al maniero nel penultimo episodio.

Quando Graham rapisce Adam e lo lega in una cabina, si toglie la faccia (devo amare una telenovela!) Per rivelare che in realtà è Steven. Il fratello Carrington, scomparso da tempo, mette insieme i pezzi e si rende conto che Adam gli ha rubato la vita. È tornato per vendicarsi di suo fratello e ricongiungersi alla sua famiglia.

Dopo aver bandito Adam da Atlanta, Steven si rivela accanto a Sammy Jo. Gli ex hanno una riunione emotiva, ma riprendono anche da dove si erano interrotti. Steven si riunisce anche con Fallon, sua sorella e migliore amica, prima che le mascelle collettive dell’intera famiglia cadano a terra dopo la nascita del bambino.

Per fortuna, il Dinastia il finale della serie ha corretto un torto commesso nella seconda stagione, che ha visto James Mackay lasciare andare la serie e Steven rinchiuso a Parigi. È meraviglioso vedere Steven e Sammy Jo finalmente ottenere il lieto fine che meritano.

Dex sopravvive all’incidente aereo in Dynasty?

Nel penultimo episodio, Dex viene identificato come un passeggero nell’incidente aereo all’aeroporto di Blake. Non appena Alexis scopre che il suo nuovo marito potrebbe essere morto nell’incidente, si unisce alla squadra di ricerca dei passeggeri insieme a Blake.

Anche se arriva una tempesta e interrompe la squadra di ricerca, Alexis non rinuncia a cercare Dex nel bosco. Blake si unisce a malincuore a lei nella tempesta perché, anche se potrebbero non andare d’accordo, c’è ancora amore tra di loro. Come previsto, Alexis trova Dex vivo e vegeto, anche se dopo il loro incontro in lacrime sotto la pioggia, Dex rimane fuori dalla telecamera.

La missione di salvataggio emotivo aiuta Blake a capire quanto sia importante per lui il suo matrimonio con Cristal e la coppia costantemente in conflitto ripara la loro relazione. Nel frattempo, non si può dire lo stesso della relazione tra Alexis e Dominique. I due scoprono che presto conviveranno nello stesso edificio a New York, continuando così la loro rivalità fra nemici.

Come chiamano Fallon e Liam il loro bambino?

Il finale della serie si apre con Fallon, Liam e Stacy che eseguono esercitazioni in ospedale per l’arrivo del bambino. Ma la figlia di Falliam fa il suo arrivo prima della data di assunzione pianificata da Stacy. La coppia e il loro surrogato tentano di correre in ospedale con l’aiuto di Culhane (ritorno a quando era l’autista dei Carrington!), ma il traffico li costringe ad avere il bambino al maniero.

Fallon ha annunciato l’arrivo di lei e della figlia di Liam con il neonato in braccio. Presenta la bambina come Lauren Morell Carrington, ma Liam interviene dicendo che il cognome di Lauren sarà in realtà Ridley. Il nome del bambino è un altro cenno all’originale Dinastia, poiché il nome della figlia di Fallon era Lauren.

Come ribattezza Fallon la sua compagnia in Dynasty?

Ancora una volta, Fallon si ritrova a combattere per salvare Fallon Unlimited dall’essere rubato da sotto di lei, mentre Ellen fa gli straordinari per far sì che il consiglio di amministrazione espelle Fallon come CEO. Ogni speranza sembra persa fino a quando i Carrington si uniscono per acquistare tutte le azioni della società, che è una quantità esorbitante di denaro, salvando così Fallon Unlimited e rendendola un’azienda privata a conduzione familiare.

Nel tentativo di riflettere la ritrovata unità della famiglia Carrington e di aprire la strada alla loro dinastia, Fallon ribattezza la società Carrington United. Per Fallon è importante dimostrare di essere una donna d’affari, non solo per se stessa, ma come esempio per Lauren. Sicuramente, il Carrington United sarà un nuovo inizio, ma comunque impegnativo, per la famiglia.

Kirby e Amanda finiscono insieme nella quinta stagione di Dynasty?

Quando l’ex fidanzata di Amanda, Florence, si presenta nel penultimo episodio, i fan si sono chiesti come la serie avrebbe avuto il tempo di raccontare quella storia in modo soddisfacente. Non aver paura, Dinastia ha presentato l’arrivo di Florence come l’ultimo ostacolo alla relazione tra Kirby e Amanda.

Kirby presume che Florence si presenti al maniero per riconquistare Amanda, e continua a crederci quando li spia mentre sembrano tenersi per mano durante una conversazione. Tuttavia, Florence è venuta per offrire ad Amanda il lavoro dei suoi sogni a Londra, cosa che la lascia in conflitto sul fatto di lasciare Atlanta, la sua famiglia e, soprattutto, Kirby.

Alla fine, Amanda sceglie di accettare il lavoro su sollecitazione di Kirby. Il destino della loro relazione è nell’aria poiché Kirby non va a Londra con lei e non fanno piani per una relazione a distanza.

Sei mesi dopo, Kirby e Amanda si riuniscono al matrimonio di Culhane e tornano insieme (nonostante abbiano un fratellastro in comune). Kirby ha in programma di visitare Amanda a Londra, forse trasferendosi lì in modo permanente.

In che modo Jeff salva la sua tecnologia nella stagione 5 di Dynasty?

Se stai cercando una spiegazione dettagliata e una chiarezza infallibile su ciò che sta succedendo agli affari e alla tecnologia di Jeff, siamo tutti sulla stessa barca confusa. Il suo materiale rischia di essere rubato, ma Jeff sceglie invece di far trapelare il suo lavoro, il che consentirebbe ad altri di risolvere i problemi. Potrebbe quindi usare quel vantaggio per assumere alcune di quelle menti avanzate per lavorare per lui.

Per fortuna, l’ambizioso piano di Jeff funziona e sei mesi dopo è estasiato dallo stato dei suoi affari. Ha creato un nuovo quartier generale in Nigeria e ha il pieno controllo della sua stessa dinastia. Gli spettatori del primo giorno saranno entusiasti di vedere Jeff avere un lieto fine con il suo impero che prospera in un luogo e in una cultura che sono così importanti per lui.

Cosa succede ad Adam nella quinta stagione di Dynasty?

Probabilmente una delle cose più necessarie che doveva accadere prima Dinastia Alla fine Adam si fece servire il suo piatto freddo. Le cose belle arrivano a chi aspetta, perché noi finalmente ha guadagnato la soddisfacente catarsi di vedere Adam ottenere la punizione da nientemeno che da Steven.

Una volta che Steven si toglie la maschera da Graham, affronta suo fratello per aver pagato un’infermiera per tenerlo nell’istituto, nascondere lettere alla famiglia e inviare lettere da “Steven” per assicurarsi il cuneo nella famiglia Carrington. Adam e Steven si impegnano in uno dei combattimenti più epici Dinastia storia, ma Steven si ferma prima di uccidere Adam. Invece, gli dice di andarsene.

Adam finisce per vivere a Londra (ironicamente dove vive sua sorella Amanda) con un nuovo pseudonimo e lavora come veterinario. In qualche modo, quest’uomo continua ad essere in grado di esercitare la medicina. Per quanto Adam si meritasse quello che gli stava succedendo, è stato triste non vedere il suo talentuoso interprete Sam Underwood non presente nell’ultima scena del cast.

Quali sono le canzoni nel finale della serie Dynasty?

La prima canzone importante del Dinastia il finale di serie arriva per gentile concessione di Fallon e Steven, che condividono un duetto tanto necessario e molto emozionante. È passato molto tempo prima che questi fratelli si riunissero e insieme cantano “The Twelfth of Never” di Johnny Mathis. Fallon e Steven cantano la canzone solo con il pianoforte, facendo brillare il testo su come si ameranno per sempre.

Se quello spunto musicale non fosse abbastanza emotivo, la scena finale della serie presenta l’intero cast e la famiglia allargata di Carrington che si riuniscono per una foto di gruppo dopo il matrimonio di Culhane e Nina. La hit agrodolce del 1992 “These Are Days” di 10.000 Maniacs vede Dinastia e i suoi personaggi meravigliosamente imperfetti fino al tramonto.

Cosa ne pensi del Dinastia finale di serie? Condividi i tuoi pensieri nei commenti! Dinastia la stagione 5 arriva su Netflix sabato 24 settembre.