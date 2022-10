Per molti, il mese di ottobre è riservato in modo particolare alla visione di tutto ciò che riguarda l’horror e Netflix torna sicuramente utile.

Offrendo un po’ di assistenza, la piattaforma ha alcuni contenuti emozionanti e spettrali in programma per il mese e, fortunatamente, uno dei titoli più attesi è uscito venerdì 7 ottobre.

Creato da Mike Flanagan e Leah Fong, The Midnight Club è un thriller horror che concentra il suo obiettivo su otto pazienti dell’hospice che si scambiano storie spaventose.

In realtà è basato sull’omonimo romanzo di Christopher Pike del 1994, quindi immergiamoci nel finale del libro The Midnight Club per notare i contrasti tra l’adattamento e l’originale.

Il finale del libro di Midnight Club esplorato

Portandoci al Rotterdam Hospice, incontriamo cinque adolescenti – Anya, Ilonka, Kevin, Sandra e Spence – che sono malati terminali e determinati a svegliarsi di notte per condividere storie dell’orrore, che rivelano dettagli sui personaggi stessi.

Spence dice di avere un tumore al cervello mentre Ilonka soffre di tumori allo stomaco; pensa che Kevin – che sta uscendo con una ragazza di nome Kathy – sia stato il suo migliore amico in una vita precedente.

Anya, invece, è stata amputata a causa del suo cancro alle ossa.

Una notte segue Kevin che riporta Ilonka nella stanza di lei e di Anya, ma il giorno successivo viene rivelato che Anya è morta e sono convinti che dietro il mistero della sua improvvisa assenza ci sia qualcuno. Le storie raccontate la sera prima condividono parallelismi con la situazione degli adolescenti.

Inoltre, apprendiamo che Sandra è stata erroneamente diagnosticata.

Ilonka e Kevin si avvicinano e alla fine dormono insieme, ma lui risulta morto il giorno successivo, quindi cerca aiuto da Spencer, che ammette di aver assistito alla morte di Anya perché le sue condizioni sono diventate gradualmente troppo per lei da sopportare.

Continuando la sua confessione, scopriamo che ha l’AIDS e in seguito muore a causa della morte, con la morte anche di Ilonka. Alla fine del libro, l’epilogo vede sia Kevin che Ilonka che si imbarcano in una nuova vita insieme migliaia di anni dopo, riferisce Distractify.

“Non puoi amare ogni cambiamento”

Ci sono notevoli differenze tra i due progetti e l’autore del libro è stato recentemente chiesto durante un’intervista a Netflix cosa ne pensasse dei cambiamenti:

“Non puoi amare ogni cambiamento. È impossibile. Ma nel complesso, direi che Mike Flanagan e il suo produttore, Trevor Macy, hanno avuto l’anima dei libri. Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro. Ma sapevo che Mike avrebbe fatto un buon lavoro quando ho visto i suoi film e i suoi programmi”.

Spiega che Mike gli ha scritto dicendo che era un grande fan del suo lavoro e ha notato che era lui il talento dietro The Haunting of Hill House dopo che la sua ragazza lo ha sottolineato.

“Gli ho risposto, mi ha risposto subito”, ha rivelato. “Una cosa tira l’altra, abbiamo iniziato a parlare e lui ha detto: ‘Ho sempre avuto questa idea di adattare The Midnight Club'”.

