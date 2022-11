Il film “Weird: The Al Yankovic Story” di Roku sarà su Netflix?

“Weird Al” Yankovic fa parte della cultura pop da decenni ormai, parodiando alcune delle più grandi canzoni della storia. Ora è il soggetto di un nuovo film diretto da Eric Appel. Purtroppo, tuttavia, il film non è disponibile su Netflix ed è probabile che se sei qui, avrai difficoltà a trovare il film.

Prodotto da Funny or Die e Tango Entertainment, il nuovo film biografico (che di per sé è come una parodia) parla di Weird All e della sua fulminea ascesa alla fama con i primi successi come “Eat It” e “Like a Surgeon”

Il film è interpretato da Daniel Radcliffe (Harry Potter), Evan Rachel Wood (Mondo occidentale), Rainn Wilson (L’ufficio), Toby Huss (INCANDESCENZA) e Julianne Nicholas (Io, Tonia)

Will Weird: The Al Yankovic Story sarà su Netflix?

Non ci sono progetti pubblici da portare Strano: la storia di Al Yankovic a Netflix, dato che Roku distribuisce in esclusiva il film. Detengono i diritti globali del film e, a nostra conoscenza, non li ha venduti ad altre reti di streaming al di fuori degli Stati Uniti.

Questo non è raro, ovviamente con i distributori che non vendono i loro film a livello internazionale su Netflix, ma nella maggior parte dei casi c’è almeno un posto dove guardare i loro film dopo la loro uscita nelle sale.

Ma non è il caso di The Roku Channel.

Il film sarà senza dubbio uno dei titoli più difficili da guardare del 2022, data la disponibilità regionale e schizzinosa di The Roku Channel.

Secondo il sito web di Roku Channel, solo tre regioni hanno la possibilità di guardare il film. Stati Uniti, Regno Unito e Canada.

Negli Stati Uniti, puoi guardare il titolo nel modo più semplice, con il film disponibile sul sito Web di The Roku Channel o sulle app associate per lo più esclusive dei dispositivi Roku.

Nel Regno Unito, il sito Web non è disponibile, il che significa che avrai bisogno di un dispositivo Roku o di una manciata di altri dispositivi, come Hisense TV o Sky Q, per guardare tramite The Roku Channel.

In molte regioni, The Roku Channel non esiste affatto.

Riconoscere che il film è difficile da guardare è Al Yankovic, il soggetto del film, che dice alle persone in una sessione di domande e risposte promossa da Roku che mentre Roku ci sta lavorando, potresti prendere in considerazione l’idea di piratarlo. Roba selvaggia.

Roku ci sta lavorando. Nel frattempo c’è un modo VPN (molto probabilmente no) per guardarlo legalmente. Sono sicuro che hai un TORRENT di altre domande, ma devo andare avanti, mi dispiace. — Al Yankovic (@alyankovic) 5 novembre 2022

Rimanendo con Al Yankovic per un secondo, darà la voce nel nuovo film d’animazione Il film sul calcio in arrivo su Netflix il 9 novembre.

Verrai a controllare? Strano: la storia di Al Yankovic su The Roku Channel, o guarderai in un altro modo? Fatecelo sapere nei commenti in basso.