Il film va bene per i bambini?

Tutti amiamo decorare per Halloween, sia appendendo luci festive o intagliando zucche; è uno dei periodi migliori dell’anno! La maledizione di Bridge Hollow è una nuova commedia eccentrica per adolescenti che si concentra sulle decorazioni di Halloween, in particolare quando uno spirito antico e malizioso inizia a dare vita all’arredamento.

Un padre e sua figlia adolescente, interpretati da Marlon Wayans e Priah Ferguson, devono collaborare per fermare lo spirito prima che sia troppo tardi e che l’essere causi danni permanenti. Il film è interpretato anche da altri volti familiari come la cantante/attrice Kelly Rowland, Brave ragazze l’attrice Lauren Lapkus e attori comici come Rob Riggle e John Michael Higgins. Nia Vardalos di La mia grande fama di matrimonio greco grasso anche stelle.

Dal momento che Halloween è incentrato sulle paure e molti dei migliori film di Halloween sono slasher o film cruenti con mostri e caos, è comprensibile che i genitori possano esitare prima di lasciare che i loro figli guardino l’ultimo film di Netflix. Ecco cosa devi sapere!

Guida per genitori e classificazione per età di The Curse of Bridge Hollow

La maledizione di Bridge Hollow è stato classificato come TV-14 per la lingua, quindi il film potrebbe non essere adatto a un pubblico di età pari o inferiore a 14 anni. Sembra che la valutazione sia dovuta principalmente a qualche imprecazione usata nel film, ma non riesco a immaginare che sia qualcosa di troppo serio. Se i tuoi figli guardano spesso film PG-13, dovrebbero andare bene a guardare questo poiché sembra essere rivolto alle famiglie e agli spettatori più giovani.

Sicuramente penso che se stai guardando questo film perché ami Priah Ferguson nei panni di Erica Sinclair Cose più stranepuoi gestire il contenuto da allora La maledizione di Bridge Hollow non sembra che sarà nemmeno lontanamente spaventoso o violento come le altre serie.

In breve, La maledizione di Bridge Hollow è una spensierata tariffa di Halloween simile a cose come Hocus Pocus, Succo di scarafaggio, La mummiae Libri notturni.

La maledizione di Bridge Hollow uscita Netflix questo venerdì, Octobeflix. Aggiungi ora il film alla tua watchlist Netflix.