Il film thriller va bene per i bambini?

Dopo l’uscita nelle sale nell’agosto 2022, Emilia il criminale finalmente arriva su Netflix il 7 dicembre. Se non vedi l’ora di guardare il film di Aubrey Plaza, è importante che tu sia a conoscenza della guida dei genitori e della classificazione per età. Puoi guardare questo film con i bambini? Scoprilo di seguito.

Emilia il criminale è un thriller poliziesco scritto e diretto da John Patton Ford al suo debutto cinematografico. Il suo lavoro precedente include un cortometraggio intitolato Pattuglia.

La storia segue Emily, una giovane donna profondamente indebitata che ha difficoltà a trovare un lavoro ben pagato a causa del suo passato criminale. Tuttavia, la sua vita cambia per sempre quando viene coinvolta in una truffa con carta di credito. Ma essere coinvolti nel lavoro nero ha sempre le sue conseguenze.

Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel gennaio 2022 prima di uscire nelle sale negli Stati Uniti in seguito. Se sei un Netflix Lifer, è probabile che stavi aspettando che il thriller del crimine arrivasse su Netflix. Fortunatamente, lo streamer ha fissato una data di rilascio, quindi ora puoi prepararti per il suo rilascio.

Guida ai genitori di Emily the Criminal e classificazione per età

Il thriller poliziesco è classificato R, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. È stato assegnato questo punteggio di maturità per un linguaggio forte, un po’ di violenza e un breve uso di droghe. Il film include anche alcuni contenuti sessuali.

Nel complesso, è destinato a essere guardato da un pubblico maturo e adulto. Consigliamo vivamente di guardare questo film quando i bambini sono rimboccati le coperte e pronti per andare a letto. Oppure puoi mettere su un film per bambini per tenerli occupati mentre guardi Emilia il criminale. Ti suggeriamo di dare un’occhiata alla sezione per bambini apparentemente infinita di Netflix per trovare un film per i tuoi bambini. Sono sicuro che troverai qualcosa di buono da guardare.

Dai un’occhiata all’emozionante trailer per un’anteprima!

Assicurati di controllare Emilia il criminaleche arriva su Netflix il 7 dicembre alle 12:00 PT / 3:00 ET!