Il film sui vampiri va bene per i bambini?

TURNO DIURNO. Karla Souza nel ruolo di Audrey in Day Shift. Cr. © 2022.

Never Have I Ever stagione 3: La Shrubland School è reale? di Cristallo Giorgio

Turno diurno con Jamie Foxx, Snoop Dogg e Dave Franco è ora in streaming su Netflix. Il film sui popcorn esilarante e ricco di azione è super divertente e il film estivo perfetto, ma va bene guardarlo per una serata al cinema in famiglia?

Il film contiene molta violenza grafica ed è classificato R, quindi potresti voler salvare questo film per dopo che i bambini sono andati a letto. Ma di seguito entreremo nella guida dei genitori e nella classificazione in base all’età in modo da sapere cosa aspettarti dal film (senza spoiler). Quindi puoi prendere una decisione informata se è adatto a te e ai tuoi figli.

Guida per i genitori Day Shift e classificazione per età

Turno diurno è classificato R, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. È un film per adulti classificato R per forte violenza, violenza e linguaggio. Dato che il cast comprende persone come Jamie Foxx, Snoop Dogg e Dave Franco, puoi immaginare che avrà molte parolacce e un linguaggio volgare.

La valutazione R deriva principalmente dall’intensità della violenza e del sangue nel film. Dal momento che si tratta di cacciare i vampiri, puoi aspettarti molte intense sequenze d’azione e scene di combattimento. Molti sono altamente stilizzati e come tali c’è molto sangue e budella con i personaggi che vengono tagliati la testa, sparati, fatti saltare in aria e molto altro.

Non c’è davvero alcun contenuto sessuale nel film, ma se sei cauto nel mostrare ai tuoi figli qualcosa che potrebbe spaventarli, questo film probabilmente non è adatto al pubblico più giovane. Turno diurno è decisamente più una commedia d’azione, ma alcuni dei momenti più spaventosi che coinvolgono i vampiri e la violenza probabilmente sconvolgeranno i bambini piccoli e alcuni adolescenti. I genitori sono fortemente avvertiti.

L’ufficiale Turno diurno il trailer ti darà un’idea del tipo di contenuto che puoi aspettarti dal film, guardalo di seguito.

Turno diurno è ora in streaming su Netflix.