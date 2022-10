Il film “SpongeBob” Sandy in arrivo su Netflix nel 2023

Una voce lunga SpongeBob Squarepants il film incentrato su Sandy Cheeks arriverà su Netflix nel 2023, secondo un nuovo rapporto.

Un nuovo rapporto descrive in dettaglio alcuni dei prossimi titoli della Paramount in arrivo per la fine dell’anno e nel 2023.

Il rapporto elenca Emilia a Parigi come uno dei grandi progetti in arrivo dalla Paramount in esclusiva su Netflix, e SpongeBob viene menzionato, con il rapporto che dice:

“SpongeBob SquarePants è un fenomeno globale e investe costantemente in nuovi contenuti su tutte le piattaforme. Guardando al 2023, i contenuti delle 14 stagioni continueranno a essere trasmessi su Clan e la seconda stagione dello spin-off Kampamento Koral sarà presentato in anteprima: SpongeBob First Adventures e lo spin-off di Patrick is the Star su Nickelodeon. E, come se non bastasse, nel 2023 uscirà su Netflix un nuovo lungometraggio di Arenita, uno dei personaggi più amati della serie.

Come nota Nickalive, molti dettagli che circondano il nuovo titolo sono sconosciuti, incluso se Netflix porterà il film a livello globale o solo in determinati territori. Il film potrebbe far parte dell’accordo che Netflix ha stretto con Nickelodeon nel 2020.

Negli ultimi anni, Netflix ha rilasciato diversi film di Nickelodeon basati esclusivamente sull’affermato Nick IP. Più di recente, hanno rilasciato Adolescenti tartarughe ninja mutanti: il film ma altri film inclusi Invader Zim: Entra nel FLORPU, Il film La casa rumorosa, e La vita moderna di Rocko: Static Cling.

Jeff Sneider di Collider ha scovato per la prima volta il film nel maggio 2021, anche se deve ancora essere confermato da Netflix.

Il rapporto affermava anche che Liza Johnson stava dirigendo e quello Spugna di mare lo scrittore Kaz ha scritto la sceneggiatura insieme a Tom J. Stern.

L’anno prima di questo rapporto, il NYTimes ha riferito che anche Netflix avrebbe ricevuto uno spin-off di Squidward, ma che è stato sfatato poco dopo.

di SpongeBob la disponibilità su Netflix è a dir poco frammentata. Numerose regioni stanno ancora trasmettendo in streaming stagioni selezionate dello spettacolo principale con altre regioni che hanno perso il titolo solo di recente in regioni come il Regno Unito.

Netflix ha acquisito i diritti internazionali di Il film di SpongeBob: Sponge in fuga a metà della pandemia.

Inoltre, proprio di recente, Netflix ha rilasciato un gioco SpongeBob nel suo arsenale di oltre 30 titoli di giochi per dispositivi mobili. SpongeBob: Squarepants inizia a cucinare! è stato rilasciato su iOS e Google Play il 27 settembre, con il gioco sviluppato da iLLOGIKA.

Non vedi l’ora che un film di Sandy arrivi su Netflix nel 2023? Fateci sapere nei commenti.