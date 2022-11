Il film She Said è su Netflix? (dove guardare She Said)

Lo scandalo Harvey Weinstein ha scioccato il mondo e ha causato cambiamenti significativi in ​​tutto il settore. Ora la storia di come tutto è andato a finire viene raccontata nel lungometraggio Lei dissee molti abbonati Netflix si stanno probabilmente chiedendo se il film è sullo streamer.

Il film è brillantemente basato sul libro con lo stesso titolo scritto da Jodi Kantor e Megan Twohey, che, insieme a Rebecca Corbett, hanno smascherato Harvey Weinstein con la loro devastante indagine del New York Times, vincitrice del Premio Pulitzer. Il film segue i loro sforzi per parlare con le vittime e convincerle a registrarsi per cercare di impedire che questi atti atroci si ripetano.

Il film di 129 minuti presenta un cast stellato con grandi nomi come Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Samantha Morton e Ashley Judd. Inoltre, Lei disse è diretto da Maria Schrader, i cui crediti includono la serie limitata Netflix vincitrice di un Emmy Non ortodosso.

Lei disse è stato presentato per la prima volta al New York Film Festival e, da allora, sembra che i critici abbiano chiaramente fatto sapere che il film è un’esperienza utile che ha ottenuto punteggi impressionanti su Rotten Tomatoes. Molti elogi sono andati ai due talentuosi protagonisti e alla sceneggiatura ben congegnata di Rebecca Lenkiewicz, che ha anche lavorato a Colletta e Disobbedienza.

She Said è disponibile su Netflix?

Non si può negare che il dramma biografico offra una storia incredibilmente avvincente che sarebbe probabilmente un’esperienza ideale per molti ideali là fuori. Sfortunatamente, gli abbonati non saranno quelli a farlo perché Lei disse non è disponibile su Netflix.

Alcuni altri film ben realizzati basati su eventi della vita reale disponibili su Netflix includono Il processo dei Chicago 7, Operazione carne macinata, Ragazze perdute, e La buona infermiera.

Dove vedere in streaming She Said

Lei disse è disponibile solo nelle sale cinematografiche e, poiché si tratta di un film della Universal Pictures, probabilmente andrà a Peacock in seguito.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: