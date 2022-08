Un nuovo film d’amore intitolato Rosso, bianco e blu reale alla fine sarà disponibile per lo streaming su un servizio di streaming. Sarà su Netflix? Abbiamo condiviso la casa in streaming per Rosso, bianco e blu reale sotto.

Rosso, bianco e blu reale è un film diretto da Matthew Lopez da una sceneggiatura scritta da Ted Malawer e dallo stesso Lopez. Questo segna il debutto alla regia di Lopez. È noto soprattutto per aver scritto per la serie televisiva HBO La redazione. Malawer è accreditato come scrittore in programmi TV Halston e Salita.

Il film d’amore è un adattamento dell’omonimo best seller di Casey McQuiston. È stato prodotto da Berlanti Productions, con la produzione esecutiva di Michael S. Constable.

Il cast è composto da molti attori di talento, come Nicholas Galitzine, Taylor Zakhar Perez, Uma Thurman, Rachel Hilson, Clifton Collins Jr., Stephen Fry, Sarah Shahi, Ellie Bamber, Aneesh Sheth, Polo Morin, Ahmed Elhaj, Akshay Khanna , Sharon D. Clarke, Thomas Flynn e Malcolm Atobrah. Quindi, dove sarà disponibile per lo streaming il film romantico? Abbiamo fornito la logline del film e lo streaming home proprio qui sotto!

Il film Rosso, bianco e blu reale sarà su Netflix?

Sfortunatamente, il film romantico non sarà su Netflix. Sarà invece disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video. Ad aprile 2019, Amazon Studios ha vinto un’asta per i diritti del film. Altri offerenti includevano Village Roadshow, Paramount e Warner Bros.

Purtroppo, Amazon deve ancora annunciare una data di uscita per il film. Tuttavia, probabilmente stiamo guardando un rilascio all’inizio del 2023.

Di cosa tratta il rosso, il bianco e il blu reale?

Ecco il logline del film tramite Deadline: