Il film più vietato di Stanley Kubrick arriverà su Netflix a settembre 2022

Stanley Kubrick è sempre stato un nome cruciale nella storia del cinema. Fin dall’inizio della sua carriera, il regista americano ha prodotto una serie di film di serie A per l’industria. Molti dei quali, come 2001: Odissea nello spazio, La brillante giacca interamente in metallo e il suo miglior successo, Occhi ben chiusi sono saliti alle stelle a Hollywood negli ultimi dieci anni. Sebbene considerato uno dei più grandi registi di tutti i tempi, il regista ha dovuto affrontare un duro contraccolpo alle sue opere poiché i critici non si sono schierati con lui. Di conseguenza, un numero significativo dei suoi film non ha visto la luce del giorno ed è stato bandito da vari streamer fino ad ora.

Ma come girano le carte in tavola! Uno dei suoi primi film diretti ha catturato l’attenzione del gigante americano dello streaming. Il suo film secolare, Un’Arancia Meccanica, sarà la casa di Netflix in qualsiasi momento nel prossimo mese. Ecco tutto ciò che devi sapere a riguardo.

Un film arcaico di Stanley Kubrick torna su Netflix questo autunno

Il film di Kubrick che uscirà sui nostri schermi il 1° settembre di quest’anno, era uscito per la prima volta nelle sale in 1971. Come gli altri lavori di Kubrick, anche questo film è un adattamento di un romanzo di Anthony Burgess. L’Arancia Meccanicaun satira distopica, rimane il suo miglior lavoro fino ad oggi. Questo film segue il percorso del romanzo e lo porta in vita.

Parlando dei membri del cast, il trasgressore Alex è stato interpretato da Malcolm McDowell. La compagnia maniacale del criminale include Pete (Micheal Tarn), Georgie (James Marcus) e Dim (Warren Clarke). Ci sono vari altri personaggi secondari che svolgono un ruolo importante nella storia contorta. Alla fine saprai tutto mentre la trama si dipana.

Cosa possiamo aspettarci da questo film?

Pieno di sangue, questo film parla di un’adolescente criminale psicotica che vaga per la città commettendo una sfilza di crimini. Il crimine barbaro e la violenza includono furto, stupro, omicidio e una miriade di altri piani sadici e grotteschi. Il fanatico delinquente attraversa una serie di eventi così problematici nella sua vita e alla fine finisce dietro le sbarre.

Il film segue il tema di psicologia comportamentale e tali tendenze affrontate da persone che ne sono vittime. A causa della sua trama extra contorta e mostruosa, i critici hanno recensito questo film come un film messaggio inappropriato alla società. Il film, secondo i critici cinematografici, avrebbe glorificato la situazione di Alex invece di sminuirla.

Tuttavia il film è tornato indietro al momento opportuno, quando siamo già immuni da molta violenza e morte. Tutto grazie ai migliori blockbuster di Netflix come Ozark e Breaking Bad. Tuttavia, questo non sarà un orologio facile per tutti; quindi, attenzione!

Cosa ne pensi di questo film? Supererà i Warlords di Netflix in termini di sangue criminale e carneficina? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

