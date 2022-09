Il film norvegese “Troll” di Roar Uthaug ha una data di uscita: controlla cast, sinossi, trailer e altro

Ricorda la bambola troll norvegese di Pierce da un episodio di Comunità che ha spaventato la luce del giorno dal personaggio di Donald Glover, Troy? Ora immaginalo molto troll che prende vita e il caos che provocherebbe nel mondo come lo conosciamo. Questo è esattamente ciò che il regista Roar Uthaug ha in mente con la sua ultima uscita, Troll per Netflix.

Ruggito Uthaug, meglio conosciuto per Tomb Raider, interpretato da Alicia Vikander. Il concetto di Troll è stato il La mente del regista norvegese per circa due decenni. Il sogno è finalmente realtà per Uthaug in collaborazione con “le persone entusiaste e ambiziose di Netflix e Motion Blur.“Per sua stessa ammissione, lui”non vedo l’ora di scatenare questo mostro norvegese sul mondo.“

Cosa sappiamo del film norvegese Troll di Netflix?

Con spettacoli come Casa del Drago e Anelli di poteretIl mondo dei contenuti fa un tuffo nel genere fantasy. Anche con Netflix L’uomo di sabbia in cima alle classifiche, è sicuramente un momento fertile per l’ennesimo film fantastico. Proveniente da un’antica leggenda norvegeseuna creatura mitica ha preso vita nelle profondità della montagna di Dovre.

Confinato per un millennio, il ora mostro libero e pieno di rabbia è in viaggio verso Oslo, la capitale, e sta cancellando tutto ciò che incontra sul suo cammino. Volere una manciata di eroi coraggiosi sarà in grado di porre fine a questo terrificante incubo che è uscito direttamente dal folklore? Lo sapremo solo quando il film sarà presentato in anteprima. Puoi leggere la sinossi ufficiale di Netflix qui.

Inizialmente, Troll doveva recitare Alicia Vikander, ricreando la magia di Tomb Raider. Purtroppo, per ragioni sconosciute, Vikander non fa più parte del progetto Netflix. Tuttavia, secondo What’s on Netflix, alle stelle piace Ine Marie Wilmann, Mads Sjøgård Pettersen, Kim Falck, Pål Richard Lunderby, Gard B. Eidsvold, e altro farà parte del progetto. Sebbene non sia stata ancora confermata una data di uscita ufficiale, il film lo è ipotizzato per il rilascio nel dicembre 2022.

Cosa ne pensi della premessa e del primo sguardo di Netflix Troll? Sei emozionato come noi? Fateci sapere nei commenti.

