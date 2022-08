Il film norvegese Netflix “Troll”: cosa sappiamo finora

In uscita su Netflix a livello globale nel dicembre 2022, Troll è il nuovo grande film fantasy uscito dalla Norvegia dal regista Roar Uthaug. Ecco tutto quello che sappiamo finora Troll.

Secondo il regista Ruggito Uthaugl’idea per Troll è stato lo sviluppo nella parte posteriore della sua mente negli ultimi 20 anni.

L’idea per Troll è di Uthaug con la sceneggiatura del film scritta da Espen Aukan, che ha lavorato a progetti come Vikingulven, I giochi, e La vedova di Wettlaufer.

Ecco cosa ha detto Uthaug sullo sviluppo del film per Netflix:

“Il troll è un’idea che si sviluppa nella mia mente da oltre 20 anni. Poter finalmente realizzarlo con le persone entusiaste e ambiziose di Netflix e Motion Blur è davvero un sogno diventato realtà. Non vedo l’ora di scatenare questo mostro norvegese sul mondo”.

Al momento dell’annuncio iniziale, David Kosse, Vice President of International Original Film di Netflix, ha commentato:

“Siamo incredibilmente orgogliosi di portare al mondo un progetto norvegese di questa portata insieme a Roar Uthaug e Motion Blur. Roar è un regista estremamente abile e sono entusiasta che torni alle sue origini norvegesi con questo film ambizioso e divertente”.

I produttori Espen Horn e Kristian Strand Sinkerud hanno aggiunto:

“Siamo entusiasti di dare vita a Troll, una figura fiabesca norvegese, interpretata, diretta e prodotta da norvegesi per il mercato globale. Noi di Motion Blur siamo entusiasti di annunciare finalmente questa collaborazione con il regista Roar Uthaug e Netflix”.

Espen Horn e Kristian Strand Sinkerud stanno producendo per Motion Blur, hanno già lavorato al film Netflix Cadavere.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Troll:

A cosa serve la data di uscita di Netflix Troll?

Quando il film è stato inizialmente annunciato nell’agosto 2020, Netflix ha confermato che sarebbe uscito nel 2022.

Quello che c’è su Netflix può rivelarlo in esclusiva Netflix sta guardando il film in uscita sul servizio il 1° dicembre 2022. Ti aggiorneremo una volta che avremo la conferma.

Diamo anche il nostro primo sguardo a Troll, grazie a un teaser pubblicato da Netflix durante il loro evento Geeked Week.

Qual è la trama Troll?

Ecco il logline ufficiale di Netflix Troll come condiviso da Variety:

Nel profondo della montagna di Dovre, in Norvegia, qualcosa di gigantesco si risveglia dopo essere rimasto intrappolato per mille anni. Distruggendo ogni cosa sul suo cammino, la creatura si sta rapidamente avvicinando alla capitale della Norvegia, con gli abitanti delle città che lottano per fermare qualcosa che pensavano esistesse solo nel folklore norvegese.

Ed eccone uno diverso dal sito Web di Netflix stesso:

Quando un antico troll viene risvegliato in una montagna norvegese, un gruppo disorganizzato di eroi deve riunirsi per cercare di impedirgli di provocare un caos mortale.

Chi è coinvolto Troll?

In precedenza, Netflix si stava accoppiando Tomb Raider duo, il regista Roar Uthaug e l’attrice Alicia Vikander per il film norvegese Troll.

Purtroppo, Alicia Vikander ha lasciato il progetto.

Troll è stato confermato che ha una piccola lista del cast, che abbiamo elencato di seguito.

Membro del cast Nora Ine Marie Wilmann Andreas Kim Falck Kristoffer Mads Sjøgård Pettersen Tobias Gard B. Eidsvold Fisker Pål Richard Lunderby Specialista Pål Anders Nordvi OPS ufficiale Eric Vorenholt Soldato in elicottero Capitano Hugo Mikal Skår

Ine Marie Wilmann è un’attrice norvegese acclamata dalla critica, nota per aver recitato nel film drammatico Homesick e nel film biografico dell’inventore del pattinaggio artistico moderno, Sonja Henie, in Sonja: Il cigno bianco. Il ruolo di Wilmann nei panni di Nora in Troll sarà ufficialmente il suo debutto su Netflix.

Mads Sjøgård Pettersen ha già recitato nel ruolo di Stein nella commedia natalizia originale di Netflix A casa per Natale. Pettersen ha anche recitato in Eddie the Eagle, il film biografico di Eddie l’Aquila come Erik Moberg.

Qual è lo stato di produzione di Troll?

Produzione per Netflix Troll è iniziato a settembre 2021, come riportato nel numero 1261 di Production Weekly. Le riprese sono terminate il 12 dicembre 2021 e da allora sono in post-produzione.

Le riprese si sono svolte principalmente a Oslo, in Norvegia.

Sei entusiasta del rilascio di Troll su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!