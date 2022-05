Il film Netflix va bene per i bambini?

Il fine settimana è finalmente arrivato e con esso ci sono molti titoli Netflix che puoi guardare con la tua famiglia. A partire dal L’avvocato Lincolnil thriller legale con protagonista Manuel Garcia-Rulfo, a Ultimo anno, la commedia di benessere con protagonista Rebel Wilson, c’è una bella gamma di titoli per qualsiasi umore. Ma c’è un titolo Netflix appena rilasciato che non include pon pon o un’auto Lincoln—Operazione Carne Tritata.

Il film del 2022 è attualmente posizionato abbastanza comodamente nella lista dei primi dieci film di Netflix per vari motivi. Alcuni non possono fare a meno di elogiare il titolo per aver portato consapevolezza a una storia vera di cui non molti sanno molto, mentre alcuni sono grandi fan di Operazione Carne TritataLa capacità di tenerli appesi ai bordi dei loro sedili. Oltre a questo, gli spettatori non ne hanno mai abbastanza delle incredibili interpretazioni del premio Oscar Colin Firth e del suo co-protagonista Matthew Macfadyen.

Sentire parlare delle recensioni entusiastiche semplicemente non è abbastanza. Devi assolutamente trasmettere in streaming ogni secondo di questo film. Ma prima di farlo, continua a leggere per sapere se puoi guardare Operazione Carne Tritata con i tuoi più piccoli.

Guida per i genitori all’operazione Carne tritata

Operazione Carne Tritata attualmente ha una classificazione in base all’età di PG-13, il che significa che va bene per un pubblico di età pari o superiore a 13 anni da guardare purché abbia un tutore maturo al loro fianco.

Nonostante la valutazione PG-13, il pubblico più giovane dovrebbe essere consapevole che alcuni argomenti o elementi visivi potrebbero essere difficili da digerire. Ad esempio, questo film è ambientato nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, dove innumerevoli vite sono state prese dalle mani dei nazisti. Molto probabilmente, potrebbero esserci casi in cui si possono vedere immagini inquietanti e raffigurazioni di violenza.

Se questo argomento è troppo difficile da sopportare, potrebbe essere meglio guardare i titoli Netflix Marmaduke e Bambini selvaggidue nuove versioni aggiuntive sul sito di streaming che possono essere guardate dai bambini.

Indipendentemente dal titolo che trasmetti in streaming, Netflix è il posto dove stare. Vai al sito per iniziare oggi il tuo orologio del fine settimana.