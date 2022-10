Il film Netflix va bene per i bambini?

Un nuovo film thriller con Jessica Chastain ed Eddie Redmayne arriverà su Netflix il 26 ottobre. Si chiama La buona infermierae una volta che avrai imparato tutto quello che c’è da sapere a riguardo, sono sicuro che vorrai vederlo subito.

La buona infermiera è un film originale Netflix in uscita diretto da Tobias Lindholm da una sceneggiatura scritta da Krysty Wilson-Cairns. È basato sull’omonimo romanzo del 2013 di Charles Graeber, che fornisce un resoconto dettagliato della vera storia di Amy Loughren, l’infermiera che ha finalmente posto fine a uno dei serial killer più prolifici d’America, Charlie Cullen.

Jessica Chastain interpreta Amy Loughren e Eddie Redmayne interpreta Charlie Cullen. Il film segue Amy, un’infermiera premurosa e madre single alle prese con una condizione cardiaca pericolosa per la vita. Mentre lavorava ai turni di notte presso l’unità di terapia intensiva, Amy è diventata stressata e portata ai suoi limiti. Ma un giorno, arriva una nuova infermiera di nome Charlie e Amy stringe rapidamente un legame con lui. Con lo sviluppo della loro amicizia, Amy inizia finalmente a vedere la luce alla fine del tunnel. Ma quando una serie di misteriose morti di pazienti avviano un’indagine, Amy sospetta che il suo nuovo collega e amico sia la persona responsabile. In missione per scoprire la verità, Amy rischia la vita e la sicurezza dei suoi figli.

Basandoci sulla sinossi del film, ci aspettiamo che sia oscuro e ricco di suspense. Ma qual è la fascia d’età del film? È adatto ai bambini? Abbiamo condiviso La buona infermiera guida per i genitori e classificazione in base all’età di seguito.

La guida per i genitori e la classificazione per età di The Good Nurse

Il thriller è classificato R. Dato l’argomento del film, un punteggio di maturità di R sembra appropriato. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per il linguaggio forte, ma sono abbastanza sicuro che nel film verranno mostrati altri contenuti che molti genitori considererebbero inappropriati da guardare per il pubblico più giovane. Complessivamente, La buona infermiera è pensato per essere guardato da un pubblico adulto e maturo e potrebbe non essere adatto a bambini di età inferiore ai 17 anni. Ti suggeriamo di guardare questo film quando hai tempo per te stesso e quando non ci sono bambini in giro.

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima!

Assicurati di controllare La buona infermierain arrivo su Netflix il 26 ottobre alle 00:00 PT/3:00 ET!