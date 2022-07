Il film Netflix va bene da guardare con i bambini?

In pochi giorni, Ciao, arrivederci e tutto il resto farà il suo sbarco su Netflix e vogliamo assicurarci che tu sia completamente preparato per l’uscita del film. Prima di avviare la riproduzione sulla pagina del titolo del film su Netflix, è importante conoscere la sua classificazione in base all’età. Puoi guardare Ciao, arrivederci e tutto il resto con tutta la famiglia, o dovresti tenerlo d’occhio quando hai tempo per te stesso? Di seguito, troverai la guida per i genitori e la classificazione in base all’età per il film drammatico.

Ciao, arrivederci e tutto il resto è stato prodotto da ACE Entertainment. Questa è la stessa società di produzione che ci ha portato tutti e tre i film di Netflix A tutti i ragazzi che ho amato prima franchising. Michael Lewen ha diretto il film, facendo il suo debutto alla regia da una sceneggiatura scritta da Ben York Jones e Amy Reed.

Come molti altri film Netflix, Ciao, arrivederci e tutto il resto è basato su un libro e porta lo stesso nome dell’autrice bestseller Jennifer E. Smith. La storia segue gli innamorati del liceo Aidan e Clare, che fanno un patto per rompere prima del college. Ma una volta arrivata la loro ultima serata insieme come coppia, la giovane coppia ha difficoltà a capire se dovrebbero stare insieme o salutarsi per sempre. Sperano che andare a un ultimo appuntamento epico li aiuterà a decidere.

Allora qual è il verdetto? È Ciao, arrivederci e tutto il resto adatto ai bambini o no? Abbiamo risposto a questa domanda scottante in basso!

Hello, Goodbye, and Everything In Between guida per i genitori e classificazione per età

Al film drammatico è stata assegnata una classificazione per età di TV-14, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 14 anni. Ci saranno parolacce usate da alcuni dei personaggi, scene di bevute e baci da parte di minorenni. Alcuni genitori potrebbero considerare i contenuti sopra elencati inappropriati per la visione dei bambini più piccoli, ecco perché viene assegnata una classificazione TV-14 in base all’età. Tuttavia, pensiamo che questo sia il film perfetto da guardare con un gruppo di amici intimi o un altro significativo.

Ha una durata di 1 ora e 24 minuti, quindi è un orologio piuttosto veloce. Pensiamo che non avrai problemi a stare alzato fino a tardi e guardare il film. In caso contrario, non preoccuparti! Ciao, arrivederci e tutto il resto ti aspetterà non appena ti svegli.

Scopri il cast in azione nel trailer ufficiale qui sotto!

Preparati perché Ciao, arrivederci e tutto il resto ci raggiunge velocemente il 6 luglio alle 12:00 PT/3:00 ET. Quindi prepara i tuoi snack e le tue bevande preferite per guardare in streaming il sincero film su Netflix!