Il film Netflix “Stamped” del Dr. Ibram X. Kendi: cosa sappiamo finora

Netflix sta collaborando con il famoso e talvolta controverso professore Dr. Ibram X. Kendi per produrre due documentari intitolati Timbrato basato sui suoi due libri più venduti chiamati Timbrato dall’inizio e Timbrato: razzismo, antirazzismo e te.

Entrambi i progetti saranno diretti dal vincitore dell’Emmy Award Roger Ross Williams (The Innocence Files, The Apollo, Life, Animated, Music by Prudence) attraverso la sua società di produzione One Story Up. I produttori esecutivi saranno Mara Brock Akil, vincitrice del NAACP Image Award (Fidanzate, Il gioco, Essere Mary Jane). Il dottor Kendi sarà anche produttore esecutivo.

Il dottor Kendi ha commentato in una dichiarazione:

“Sono euforico che questi progetti siano approdati su Netflix. Che partner meraviglioso. Sono entusiasta di lavorare con Roger Ross Williams, Mara Brock Akil e Chris Nee. Sono creatori così ambiziosi, innovativi e appassionati che si impegnano per la giustizia razziale. Ma sono davvero euforico per gli spettatori, per gli adulti e i bambini che saranno affascinati, informati e trasformati da questi progetti”.

Il regista Roger Ross Williams ha aggiunto:

“Dott. “Stamped from the Beginning” e “Stamped: Racism, Antiracism and You” di Ibram X. Kendi sono pezzi di letteratura potenti ed essenziali che delineano chiaramente quanto siano profondamente radicate le idee razziste negli Stati Uniti. Spero che questi film cristallizzino il messaggio del dottor Kendi secondo cui “l’unica cosa che non va nei neri è che pensano che qualcosa non va nei neri” e incoraggino tutti a lottare per una società più equa. Sono entusiasta di collaborare con Netflix per portare l’incredibile lavoro e le intuizioni cruciali del Dr. Kendi a un pubblico più ampio”.

I due progetti sono stati annunciati insieme a una serie animata rivolta ai ragazzini chiamata Bambino antirazzistama Netflix lo ha cancellato insieme a molti altri progetti animati come parte della loro rivalutazione dei contenuti in particolare nel loro dipartimento di animazione.

Chi è il dottor Ibram X. Kendi

Il dottor Ibram X. Kendi è uno dei massimi storici americani e dei principali studiosi antirazzisti. È Andrew W. Mellon Professor in Humanities alla Boston University e direttore fondatore del BU Center for Antiracist Research. È uno scrittore collaboratore di The Atlantic e un collaboratore della giustizia razziale di CBS News. Il dottor Kendi è anche Frances B. Cashin Fellow 2020-2021 presso il Radcliffe Institute for Advanced Study dell’Università di Harvard.

Il dottor Kendi è autore di molti libri tra cui “Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America”, che ha vinto il National Book Award for Nonfiction, rendendolo il più giovane vincitore di quel premio. “Stamped from the Beginning” è stato un bestseller del New York Times, finalista per il National Book Critics Circle Award e nominato per un NAACP Image Award.

Di Timbrato dall’inizio

di Netflix Timbrato dall’inizio è un documentario ibrido/film basato su “Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas” del Dr. Kendi, vincitore del National Book Award, sarà diretto e prodotto dal vincitore dell’Oscar e dell’Emmy Award Roger Ross Williams (The Innocence Files, The Apollo, Life, Animated, Music by Prudence) attraverso la sua società di produzione One Story Up e la produzione esecutiva di Mara Brock Akil, vincitrice del NAACP Image Award (Fidanzate, Il gioco, Essere Mary Jane). Il dottor Kendi sarà anche produttore esecutivo.

Ecco la sinossi ufficiale di Timbrato dall’inizio:

“Alcuni americani si aggrappano disperatamente al mito che viviamo in una società post-razziale, che l’elezione del primo presidente nero abbia segnato il destino del razzismo. In effetti, il pensiero razzista è vivo e vegeto in America, più sofisticato e più insidioso che mai. E come sostiene il pluripremiato storico Dr. Ibram X. Kendi in “Stamped from the Beginning”, se abbiamo qualche speranza di affrontare questa cruda realtà, dobbiamo prima capire come le idee razziste sono state sviluppate, diffuse e consacrate nella società americana .”

What’s on Netflix ha appreso che una parte del documentario verrà girata a giugno 2022 a New York City, negli Stati Uniti. Gli elementi della sceneggiatura saranno diretti da Roger Ross Williams.

Di Timbrato: razzismo, antirazzismo e te

di Netflix Timbrato: razzismo, antirazzismo e te sarà un documentario di accompagnamento a Stamped from the Beginning rivolto agli spettatori più giovani, è basato sull’omonimo bestseller n. 1 del New York Times per giovani adulti del Dr. Kendi e Jason Reynolds e sarà diretto e prodotto da Roger Ross Williams e produttore esecutivo dal Dr. Kendi.

Ecco la sinossi ufficiale di Timbrato: razzismo, antirazzismo e tu:

“Il costrutto della razza è sempre stato utilizzato per acquisire e mantenere il potere, per creare dinamiche che separano e silenziano. Documentario di accompagnamento a Stamped from the Beginning, questo film rivela la storia delle idee razziste in America e ispira speranza per un futuro antirazzista. Stamped: Racism, Antiracism and You mira a portare i giovani spettatori in un viaggio di gara, esplorando come siamo arrivati ​​​​qui, perché ci sentiamo come ci sentiamo e perché il veleno del razzismo persiste”.

Qual è la data di uscita per il Timbrato progetti?

Netflix non ha confermato una data di uscita per nessuno di questi progetti, ma immaginiamo che potrebbero arrivare nel 2023.