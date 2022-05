Il film Netflix più visto al mondo della scorsa settimana è valutato allo 0% su Rotten Tomatoes, i migliori critici lo chiamano “emotivamente fallito”

Netflix sta attraversando un brutto periodo e non sembra che finirà presto. Uno dei suoi film più attesi quest’anno, 365 Days: This Day sta facendo notizia per aver ottenuto un punteggio dello 0% dalla critica su Rotten Tomatoes. Al momento della stesura, il film ha una valutazione del pubblico del 19% sul sito.

Entrambi i film di 365 giorni hanno incontrato la stessa sorte

Basato sulla trilogia di libri 365 Days di Blanka Lipinska. 365 Days: This Day è il sequel del film bollente 365 giorni che ha debuttato sulla piattaforma nel 2020. 365 Days è stato un enorme successo, attirando milioni di occhi per la rappresentazione di scene di sesso grafiche. Ma il film era privo di sostanza e i critici hanno avuto problemi con la trama sottilissima e la narrativa problematica. Il thriller erotico polacco ha ricevuto uno 0% simile su Rotten Tomatoes come sequel.

La storia segue un boss mafioso, Massimo, che ha rapito Laura. E minacciarla di innamorarsi di lui entro un anno. Il sequel inizia con la coppia che si sposa. Ma la loro luna di miele viene interrotta quando un altro uomo misterioso, Nacho, entra nelle loro vite e rapisce Laura.

Il film ha debuttato il 27 aprile ed è di tendenza a livello mondiale al primo posto con 77 milioni di visualizzazioni. Nonostante l’acquisizione di un pubblico di massa, i critici hanno universalmente stroncato il film. Una delle recensioni più brutali viene da Roger Ebert.

“365 Days: This Day” è a malapena un film. È l’identità emotivamente fallimentare del tardo capitalismo, un miasma cerebrale di sesso coreografato e combattimenti senza senso guidati dall’avidità e dalla violenza mascherate da passione”.

Indie Wire scrive: “Come il primo film, “365 Days: This Day” offre una quantità sbalorditiva di scene di sesso, anche se molte di esse sono decisamente poco sexy. Francamente, hanno più cose in comune con “Team America: World Police” che con “Cinquanta sfumature”, ripetitivo e vuoto al punto da essere ridicolo.

Netflix ha bisogno di un migliore controllo dei propri contenuti

Nell’ultimo mese, Netflix ha apportato troppe modifiche per ridurre le perdite. Ha messo da parte i progetti di animazione e ha lasciato andare diversi progetti che aveva annunciato in precedenza. La storia d’amore con la sindrome di Stoccolma continua la serie di decisioni sbagliate dell’azienda sui contenuti.

