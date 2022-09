Il film Netflix “I used to be Famous”: in arrivo su Netflix a settembre 2022

Netflix è molto entusiasta di espandere la sua libreria di contenuti edificanti e uno dei film in uscita sarà esattamente quello. Il film orientato alla musica Ero famoso, in arrivo su Netflix a settembre 2022, racconterà la storia di un’ex pop star che sogna di tornare e fa amicizia con un giovane batterista autistico.

di Netflix Ero famoso è basato sull’omonimo cortometraggio del 2015, scritto e diretto da Eddie Sternberg. Ora farà il suo debutto cinematografico con questo film. La sceneggiatura è stata scritta anche da Sternberg e sarà affiancato da lui Zak Klein (Appaltatore 014352, La piazzola dell’ascensore).

ScreenDaily ha annunciato per la prima volta che Netflix è stato ritirato il 28 ottobre. Secondo quanto riferito, Fiona Lamptey ha commissionato il film per Netflix che lo aveva già commissionato La meraviglia e Sono passato.

Da quando papà mi ha portato al cinema 2 a vedere Spartacus quando avevo 4 anni (intenso lo so), ho voluto fare dei lungometraggi. Felice di annunciare i sogni di me di 4 anni. Un enorme grazie a @NetflixUK Fiona Lamptey e tutti coloro che hanno intrapreso questo viaggio con noi @collie_mccarthy https://t.co/eEp9Uq5ri2 — Eddie Sternberg (@eddie_sternberg) 28 ottobre 2021

Il film è stato prodotto da Forty Foot Pictures (Incontri terrosi, Bobina, Bobina di Giuseppe) insieme a Fiona Lamptey di Netflix UK. Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Ero famoso:

Qual è la trama? Ero famoso?

di Netflix Ero famoso segue Vince, un’ex popstar disperata che sogna di tornare. Una jam session improvvisata con il giovane batterista autistico Stevie innesca un’inaspettata amicizia tra i due musicisti incompresi.

Puoi trovare il cortometraggio originale per l’acquisto su ShortsTV, che è un servizio di streaming come Amazon Prime Channel. Un breve trailer del cortometraggio di 15 minuti può essere trovato online.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Ero famoso?

Con l’uscita del trailer nell’agosto 2022, possiamo confermare che I Used to Be Famous sarà disponibile per lo streaming su Venerdì 16 settembre 2022.

Chi è coinvolto Ero famoso?

In Netflix Ero famoso, Ed Skrein e musicista Leone Lungo interpreterà rispettivamente Vince e Stevie. Skrein è noto per i suoi progetti come Deadpool, Il Trono di Spade, Alita: Battle Angel e altro ancora. Essendo un musicista folk neurodiverso, Leo Long ha sperimentato ed è riuscito a superare molte sfide nella musica e ora reciterà anche lui.

Altri ruoli di supporto includono Eleonora Matsura (Il morto che cammina), Eoin Macken (La Brea), e Lorena Ashbourne (Bridgerton) rispettivamente come Amber, Austin e Cheryl.

Qual è lo stato di produzione di Ero famoso?

Stato di produzione: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 14/09/2022)

Le riprese per Netflix Ero famoso iniziato il 28 ottobre 2021 secondo Televisiva. , e si è conclusa entro il 6 dicembre 2022.

Il budget per il film è inferiore a $ 10 milioni, il che lo rende uno dei progetti più economici su cui Netflix ha lavorato di recente.

Non vedi l’ora dell’uscita di I Used to Be Famous su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!