Il film Netflix è per bambini?

Netflix ha offerto agli abbonati un’abbondanza di film in una vasta gamma di generi finora nel 2022, inclusi titoli come La ragazza più fortunata del mondo, Do Revenge, Me Time, Blonde, The Grey Man, Hustle e altri. Tuttavia, non è stato tutto live-action e una delle ultime offerte della piattaforma è un acclamato sforzo in stop-motion.

Wendell And Wild è il nuovo film del regista americano Henry Selick, regista di The Nightmare Before Christmas e Coraline. Inutile dire che il suo nome attaccato ha reso questo uno dei film più attesi dell’anno per alcuni spettatori.

È basato sull’omonimo libro inedito di Henry e Clay McLeod Chapman e segna il primo lungometraggio alla regia di Henry dal 2009.

Ora che è su Netflix dopo una data di uscita di venerdì 28 ottobre, potresti chiederti se è adatto alla visione di Halloween per l’intera famiglia. Con questo in mente, affrontiamo la classificazione in base all’età di Wendell And Wild.

Wendell & Wild Cr: Netflix © 2022

Valutazione dell’età di Wendell e Wild

La classificazione in base all’età per Wendell And Wild negli Stati Uniti è PG-13 e 12 nel Regno Unito.

Netflix Life riporta che potrebbe non essere adatto a un pubblico di età inferiore ai 12 anni a causa di violenza, uso di sostanze, linguaggio breve e forte e materiale tematico maturo, quindi non è sicuramente adatto alla visione dei bambini piccoli.

Per chi non conoscesse la premessa, il film racconta la storia spettrale di due fratelli demoni titolari che reclutano l’aiuto della tredicenne Kat Elliot per portarli nella Terra dei Viventi.

Alcune delle animazioni influenzate dall’orrore possono spaventare i bambini e con la trama che coinvolge i demoni, ci sono alcuni personaggi che potrebbero spaventarli.

“Penso che il nostro film sarà sottoposto a un attento esame”

Il regista si è recentemente seduto per una conversazione con Discussing Film e ha affrontato la classificazione in base all’età del film:

“Penso che il nostro film sarà esaminato pesantemente a causa del [PG-13] valutazione. Ma, onestamente, Coraline è un film molto più intenso. È molto più spaventoso, ma solo per pochi istanti. Wendell & Wild affronta sfide più emotive. Penso che queste sfide siano buone per un pubblico. Penso anche che alcuni dei nostri più grandi fan avranno dai nove ai quattordici anni”.

Ha continuato: “In un certo senso, la valutazione PG-13 li fa dire: ‘Voglio vedere quel film.’ Vogliono vedere cose che sono per le persone anziane”.

Wendell & Wild | Teaser ufficiale | Netflix BridTV 11208 Wendell & Wild | Teaser ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/KNUZsLfAMqk/hqdefault.jpg 1092317 1092317 centro 13872

Chi recita nel cast di Wendell and Wild?

Dai un’occhiata al cast centrale e ai personaggi che interpretano di seguito:

Keegan-Michael Key nel ruolo di Wendell

Jordan Peele nel ruolo di Wild

Lyric Ross come Kat Elliot

Angela Bassett nel ruolo di Sorella Helley

James Hong nel ruolo di Padre Bests

Ving Rhames nel ruolo di Buffalo Belzer

Sam Zelaya nel ruolo di Raul

Tamara Smart nel ruolo di Siobhan

Seema Virdi nel ruolo di Sloane

Ramona Young nel ruolo di Sweetie

Michele Mariana nel ruolo di Sister Daley / Sister Chinstrap

Wendell And Wild è in streaming esclusivamente su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, Quando è ambientato All Quiet on the Western Front? Spiegazione della cronologia della prima guerra mondiale