Mancano solo pochi giorni all’uscita di La scuola del bene e del male su Netflix. Mentre aspettiamo l’uscita del film fantasy, abbiamo deciso di prepararci guardando la guida dei genitori e la classificazione per età. Il film Netflix è appropriato per la visione dei bambini? Scopri di seguito!

La scuola del bene e del male è un film originale Netflix in uscita diretto da Paul Feig da una sceneggiatura scritta da Feig e David Magee. È un adattamento cinematografico dell’omonimo libro del 2013 di Soman Chainani.

La storia segue le migliori amiche Sophie e Agatha, che si trovano su parti opposte quando vengono rapite e portate via in una scuola magica per futuri eroi e cattivi delle fiabe. Sophie e Agatha devono quindi cercare di trovare una via di casa, ma farlo diventa difficile quando la loro amicizia viene messa alla prova.

Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie recitano rispettivamente nei ruoli principali di Sophie e Agatha. Insieme a loro nel cast ci sono Charlize Theron, Kerry Washington, Michelle Yeoh, Laurence Fishburne, Kit Young, Rachel Bloom, Peter Serafinowicz, Mark Heap, Patti LuPone, Jamie Flatters, Freya Theodora Parks, Demi Isaac Oviawe, Kaitlyn Akinpelumi, Briony Scarlett, e molti altri.

La guida per i genitori della Scuola per il Bene e il Male e la classificazione in base all’età

Il film fantasy è classificato PG-13, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 12 anni. Gli è stata assegnata questa classificazione in base all’età per la violenza, l’azione e alcune immagini spaventose. Ci sarà anche un linguaggio forte usato da alcuni dei personaggi. Complessivamente, La scuola del bene e del male è considerato appropriato per i bambini più grandi, ma non per i più piccoli. Tuttavia, consigliamo comunque ai genitori di dare un’occhiata al film prima di consentire ai loro figli di guardarlo.

Trailer di La scuola del bene e del male

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima dell’attesissimo film!

La scuola del bene e del male arriva su Netflix il 19 ottobre alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il film fantasy?