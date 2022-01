Il film Netflix è adatto ai bambini?

Sfacciato, con protagonista l’attrice americana Alyssa Milano, è recentemente arrivato su Netflix e, sebbene il film sia ancora fresco sul sito, migliaia di utenti Netflix in tutto il mondo si stanno sintonizzando, amando ogni secondo di questo film di omicidio e mistero.

Con la sua crescente popolarità, è ovvio che questo film è uno che dovresti assolutamente guardare durante il fine settimana per vedere di cosa si tratta.

Ma prima di farlo, vogliamo dirti la classificazione in base all’età per questa nuova versione in modo che tu sappia se Sfacciato è un’ottima selezione per la serata al cinema in famiglia o se dovresti guardarla da solo.

Tutto da sapere, qui.

Voto sfacciato per età

Attualmente, Netflix ha il film del 2022 elencato come TV-14, il che significa che i maggiori di 14 anni possono vedere il film con un adulto maturo al loro fianco. Tuttavia, quei 13 anni e meno potrebbero voler astenersi dal guardare Sfacciato.

Questa classificazione in base all’età deriva dalle varie scene del film in cui si possono vedere/sentire situazioni spaventose/intense, violenza e sangue, linguaggio forte o argomenti allusivi. Alcuni dei quali possono essere visti nel trailer ufficiale del film Netflix qui sotto.

Sapendo tutto questo, Sfacciato potrebbe non essere adatto a te e ai tuoi giovani. In tal caso, prova a dare un’occhiata ad altri film incentrati sul mistero su Netflix come Il mistero massicciamente confuso della scuola media, Alla ricerca di Ohana, Viaggio 2: L’isola misteriosa, e Enola Holmes.

Se vuoi vedere di più di Alyssa Milano sui tuoi schermi, il film Tu sei la mia casa dovrebbe essere giusto per te.

Sfacciato è solo uno dei tanti intriganti film gialli su Netflix. Sia che tu scelga di guardare questa versione del 2022 o altri film altrettanto da far rizzare i capelli, questo fine settimana ti aspetta sicuramente una grande sorpresa. Buona visione!