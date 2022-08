Il film Netflix è adatto ai bambini?

Netflix aggiungerà un altro film per adolescenti alla sua libreria il 17 agosto ed è intitolato Royalteen. Prima dell’uscita del film, vogliamo assicurarci che tu sia a conoscenza della guida per i genitori e della classificazione in base all’età. È Royalteen va bene da guardare con i bambini, o dovresti guardarlo quando hai tempo per te stesso? Ti abbiamo coperto!

Royalteen è un film norvegese diretto da Per-Olav Sørensen ed Emilie Beck. Sørensen ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Ester Schartum-Hansen. Inoltre, è basato sul romanzo L’erede di Randi Fuglehaug e Anne Gunn Halvorsen.

Il talentuoso cast comprende Ines Høysæter Asserson, Mathias Storhøi, Elli Müller Osbourne, Filip Bargee Ramberg, Veslemøy Mørkrid, Petter Width Kristiansen, Frode Winther, Amalie Sporsheim, Hannah Larsen Walberg, Ina Dajanna Ervik, Niels Skåber, Carmen Andrea Høilund e Christian Ruud Kallum.

Ora, senza ulteriori indugi, ecco la guida per i genitori e la classificazione in base all’età per il film romantico!

Guida ai genitori di Royalteen e classificazione in base all’età

Il film romantico è classificato TV-MA, il che significa che è pensato per essere visto solo da un pubblico maturo. Potrebbe non essere appropriato per i bambini di età pari o inferiore a 17 anni. Gli è stata assegnata questa valutazione a causa di volgarità e nudità. Il film avrà anche il consumo di alcol, riferimenti sessuali e scene di baci. Nel complesso, questo film non dovrebbe essere visto da un pubblico più giovane.

Sebbene sia un’uscita in ritardo, il film ha una durata di solo 1 ora e 47 minuti. Quindi non dovresti avere problemi a guardarlo e dormire comunque molte ore.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per prepararti all’uscita del film!

Royalteen racconta la complicata ma bellissima storia d’amore tra un’adolescente media e un principe. Ma, con la ragazza adolescente che nasconde un oscuro segreto, come faranno lei e il principe a vivere felici e contenti? Scopri quando Royalteen arriva su Netflix il 17 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET.