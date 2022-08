Il film Netflix è adatto ai bambini?

Quest’estate è stata piena di tonnellate di film d’azione e ne abbiamo amati tutti quelli pubblicati su Netflix. Il 5 agosto, lo streamer aggiungerà un altro film d’azione intitolato Carter nella sua libreria e abbiamo tutti i dettagli importanti sul film in uscita, inclusa la guida per i genitori e la classificazione in base all’età.

Carter è un film originale sudcoreano diretto da Jung Byung-gil. Jung Byung-gil ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Jung Byeong-sik. Questa non è la prima volta che le due creatività lavorano insieme. In precedenza hanno lavorato insieme al thriller d’azione di Jung Byung-gil La malvagità. Jung Byeong-sik ha co-scritto la sceneggiatura del film.

Carter racconta la storia di un agente che si sveglia perdendo la memoria con un misterioso dispositivo nell’orecchio che lo dirige in una missione di salvataggio di ostaggi. Con la CIA e un colpo di stato nordcoreano che lo inseguono, l’agente dovrà combattere per sopravvivere mentre cerca anche di riuscire nella sua missione.

Il cast straordinario include Joo Won, Lee Sung-jae, Jeong So-ri, Kim Bo-min, Jung Jae-young, Jung Hae-kyun e altri. Senza ulteriori indugi, ecco la guida per i genitori e la classificazione in base all’età!

Guida dei genitori di Carter e classificazione in base all’età

Il film d’azione e avventura è classificato TV-MA, il che significa che è destinato solo a un pubblico maturo. Ci saranno contenuti mostrati nel film che molti genitori riterrebbero inappropriati da guardare per i bambini più piccoli, come violenza grafica, nudità, sangue e sangue e fumo. Ci saranno anche parolacce usate da alcuni dei personaggi. Nel complesso, il film è destinato agli adulti e potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni.

Ti consigliamo di sfogliare il lungo catalogo di film per bambini di Netflix per trovare qualcosa da guardare per i bambini. Sono abbastanza sicuro che troverai qualcosa di divertente da guardare per loro in modo da poter trasmettere in streaming Carter senza distrazioni.

Dai un’occhiata all’entusiasmante trailer per un’anteprima del film!

Carter promette azione senza interruzioni, quindi preparati a divertirti durante l’intero film! Potresti anche voler guardare il film con un amico per rendere l’esperienza visiva ancora migliore.

Carter arriva su Netflix il 5 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET.