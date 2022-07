Il film Netflix è adatto ai bambini?

Cuori viola con Sofia Carson e Nicholas Galitzine arriva su Netflix il 29 luglio. Tuttavia, prima che il film uscisse, volevamo assicurarci che fossi completamente preparato per la sua uscita. Quindi abbiamo deciso di condividere la guida per i genitori e la classificazione per età proprio qui sotto!

Cuori viola è un film drammatico romantico diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum da una sceneggiatura co-scritta da Kyle Jarrow e Liz Garcia.

La storia segue Cassie Salazar, un’aspirante cantautrice che vive con il diabete di tipo 1, e Luke Morrow, un marine statunitense che si prepara per il dispiegamento. In un incontro casuale, Cassie e Luke si incontrano e non partono con il piede giusto a causa delle loro diverse visioni del mondo. Ma quando si rendono conto che una cosa che hanno in comune è il debito finanziario, decidono di contrarre un matrimonio temporaneo esclusivamente per benefici militari. Tuttavia, né Cassie né Luke si aspettavano che la loro finta relazione si trasformasse in qualcosa di reale con il passare del tempo.

Così è Cuori viola adatto ai bambini? Puoi guardare il film originale di Netflix quando ci sono bambini o dovresti guardarlo quando hai tempo per te stesso? Ecco la guida per i genitori e la classificazione in base all’età di seguito!

Guida ai genitori di Purple Hearts e classificazione in base all’età

Il dramma romantico è classificato TV-14, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 14 anni. Contiene materiale che molti genitori considererebbero inappropriato per i bambini più piccoli da guardare, come un linguaggio forte, sesso, baci, uso mite di alcol e violenza. I genitori sono fortemente avvertiti.

Ti consigliamo di guardare il film quando i bambini sono nascosti e pronti per andare a letto. Oppure puoi trovare un buon film o una serie per bambini da guardare su Netflix mentre ti rifai gli occhi con il dramma romantico. Ti prometto che non vorrai essere disturbato una volta che premi play sul Cuori viola‘ frontespizio su Netflix.

Guarda l’emozionante trailer ufficiale qui sotto!

Cuori viola fa il suo sbarco su Netflix il 29 luglio alle 00:00 PT/3:00 ET. Non vuoi perderti questa nuova uscita di Netflix in arrivo!