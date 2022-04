Il film Netflix è adatto ai bambini?

365 giorni: questo giorno, il sequel del film di grande successo del 2020, basato sui romanzi bestseller internazionali sexy e profondamente romantici dell’autrice polacca Blanka Lipińska, sarà presentato in anteprima su Netflix a livello internazionale, mercoledì 27 aprile.

Mentre molti non vedono l’ora di mettersi al passo con Laura e Massimo – considerando che il primo film si è concluso con un cliffhanger piuttosto grande – alcuni potrebbero chiedersi se il sequel sarà un po’ più adatto ai bambini rispetto all’originale. La sinossi di 365 giorni: questo giornosembra piuttosto PG, ma questo potrebbe essere abbastanza ingannevole, si legge:

“Laura e Massimo sono tornati più forti che mai. Tuttavia, i legami familiari di Massimo e un uomo misterioso che fa offerte per il cuore di Laura complicano la vita degli amanti”.

Se ti stai chiedendo se questo è un film che puoi guardare con i tuoi figli e la tua famiglia, potrebbe essere una buona idea riconsiderare. Dopo aver visto il film in anticipo, possiamo affermarlo categoricamente 365 giorni: questo giorno NON è adatto ai bambini (ma credevi davvero che lo sarebbe?). Ecco perché:

Perché 365 Days: This Day non è adatto ai bambini?

Come molti prevedrebbero, Laura e Massimo si riuniranno nel sequel, basato sul secondo romanzo della trilogia di Lipińska, e sono tornati ai loro… modi estremamente sensuali. Il film include sesso e nudità, uso di alcol, fumo, uso di droghe, riferimenti sessuali, parolacce, violenza, uso di armi e combattimenti, quindi è giusto dire che i bambini sotto i 17 anni dovrebbero perdere il sequel.

Qual è la classificazione ufficiale per età di 365 Days: This Day?

Se l’elenco sopra non ti fa cambiare idea sul mostrarlo ai tuoi figli, forse la classificazione ufficiale dell’età lo farà. Secondo IMDb, il sequel (proprio come il primo film) ha ricevuto una valutazione “TV-MA”, il che significa che il film è per “Solo adulti maturi”. La guida ufficiale per i film classificati TV-MA è che sono “destinati ad essere visti da un pubblico adulto maturo e potrebbero non essere adatti ai minori di 17 anni”.

Così il gioco è fatto! Naturalmente, se scegli di ignorare il nostro suggerimento, preparati ad alcune domande seriamente imbarazzanti dei tuoi giovani. Sei stato avvisato in anticipo!