Il film Netflix è adatto ai bambini?

Il trattamento reale è l’ultima commedia romantica di Netflix. Il film debutterà giovedì 20 gennaio e vi lascerà incantati dal suo cast, in particolare i due protagonisti Izzy (Laura Marano) e il principe Thomas (Mena Massoud).

Izzy è una parrucchiera di New York City con un salone alle ultime gambe. Ama la sua famiglia, gli amici e la comunità di cui fa parte e fa sempre la sua parte per far sorridere tutti. Tuttavia, i suoi sogni si estendono ben oltre la giungla di cemento della sua casa.

Anche il principe Thomas è un sognatore. Sebbene sia in grado di viaggiare dove desidera il suo cuore, non ha ancora trovato il tipo di connessione che desidera. Tutti intorno a lui sono deferenti e stanchi di offrire le loro vere opinioni anche quando li invita a dirgli la verità. È solitario e isolante.

Quando Izzy viene assunta per tagliare i capelli di Thomas, i due formano una rapida parentela, che porta a Izzy e ai suoi stilisti viene offerta l’opportunità di pettinarsi alla festa di matrimonio alle nozze di Thomas che si avvicinano rapidamente.

È l’invito di una vita che potrebbe rimettere in sesto il salone di Izzy. Significa anche che Izzy e Thomas trascorreranno più tempo insieme, tempo che potrebbe portare i due a vedersi sotto una luce più che amichevole.

La valutazione dell’età del trattamento reale

Questo film originale Netflix è classificato PG. L’avvertimento sulla guida dei genitori è probabilmente dovuto al consumo di alcol, a un bacio bollente e a qualsiasi uso blando di volgarità. Il trattamento reale è una commedia romantica di natura spensierata con un messaggio sulla comunità e il ritorno.

I bambini che visualizzano regolarmente contenuti classificati come PG non dovrebbero avere problemi a guardare il film. Gli elementi romantici sono carini e non ci sono sequenze spaventose.

Il trattamento reale sarà disponibile per lo streaming su Netflix giovedì 20 gennaio.