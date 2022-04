Il film Netflix di Zack Snyder “Rebel Moon”: le riprese iniziano, le prime immagini e quello che sappiamo finora

Zack Snyder sta collaborando ancora una volta con Netflix per produrre e dirigere il suo prossimo grande progetto: Luna Ribelle. I nuovi film sono descritti come un’epica avventura fantascientifica con a Guerre stellari in termini di portata e portata. Ecco uno sguardo aggiornato su cosa possiamo aspettarci Luna Ribelle e tutto ciò che sappiamo finora.

Zack Snyder dirigerà e co-scenerà il film e si riunirà con molti dei suoi colleghi di progetti passati. La sceneggiatura per Luna Ribelle sarà co-scritto da Shay Hattenche ha co-scritto L’esercito dei morti e Kurt Johnstad su chi ha lavorato 300 con Snyder.

The Stone Quarry è la principale società di produzione dietro il film con Grand Electric anche elencata, che è la società di produzione di Eric Newman che ha un accordo generale con Netflix.

Snyder ha commentato l’ispirazione per Rebel Moon nella sua intervista a THR:

“Questo sono io che cresco come un fan di Akira Kurosawa, un fan di Star Wars. È il mio amore per la fantascienza e per un’avventura gigante”.

Snyder produrrà Luna Ribelle con moglie e socio produttore Debora Snyder tramite la Stone Quarry del duo insieme al preside di lunga data Wesley Coller. Eric Newmanche ha prodotto il film d’esordio di Snyder nel 2004, Alba dei morti sta producendo tramite il suo banner, Grand Electric.

Ecco tutto quello che sappiamo su Zack Snyder e Netflix Luna Ribelle:

Qual è la trama? Luna Ribelle?

La sinossi della storia per Netflix Luna Ribelle è stato rivelato da The Hollywood Reporter. Come rivelato, il film è fortemente ispirato da Guerre stellari ed era un Guerre stellari passo dieci anni fa.

La storia prende il via quando una pacifica colonia ai margini della galassia viene minacciata dagli eserciti di un tirannico reggente di nome Balisarius. Disperati, i coloni inviano una giovane donna con un passato misterioso alla ricerca di guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.

Ulteriori informazioni sulla trama del film sono state rilasciate a novembre 2021:

“Il film è ambientato in una pacifica colonia ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico Reggente Balisarius. Mandano una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione, il Tiranno.

Per darti un’idea di cosa aspettarti, Zack Snyder ha condiviso alcuni concept art sul suo account Vero nel 2021.

Chi è coinvolto Luna Ribelle?

Il cast principale di Rebel Moon di Zack Snyder è il seguente: Sofia Boutella (Star Trek Oltre), Doona Bae (Senso8), Ray Fisher (La Justice League di Zack Snyder), Djimon Hounsou (Guardiani della Galassia), Charlie Hunnam (Margine Pacifico), Jena Malone (Sucker Punch), Cary Elwes (La principessa sposa, Saw), Michele Huisman (The Haunting of Hill House, Il Trono di Spade), Alfonso Herrera (Sense8, Ozark) e Corey Stoll (West Side Story, miliardi).

Nei mesi precedenti, abbiamo scoperto alcuni dei ruoli per Rebel Moon. Alcuni dei suddetti cast interpretano questi personaggi:

Nobile – Carasmatico e imponente, imponente e brutale al punto da essere sadico

Gunnar – Bello e fisicamente in forma. Serio, serio e affidabile.

Balisarius – Un guerriero feroce e astuto.

Aris – “Un nuovo soldato, mantiene ancora un po’ di innocenza e compassione nonostante la brutalità a cui ha assistito”. Devin – “Un nuovo soldato – sensibile e in conflitto su ciò che gli viene chiesto di fare dal suo comandante.” Sam – “Scandinavo/Nordeuropeo. È una ragazza di campagna gentile, dallo spirito gentile e laboriosa. Anche se non è mondana, accoglie gli stranieri che arrivano nel suo villaggio».

Qual è lo stato di produzione di Luna Ribelle?

Rebel Moon di Netflix è entrata in produzione il 18 aprile 2022 e dovrebbe concludersi il 4 novembre dello stesso anno. Zack Snyder ha condiviso le prime immagini del dietro le quinte dei primissimi giorni di riprese, incluso un primo sguardo al personaggio di Djimon Hounsou:

Giorno 1 #RebelMoon. È iniziato. pic.twitter.com/1j1RDmYYTM — Zack Snyder (@ZackSnyder) 19 aprile 2022

Abbiamo saputo per la prima volta tramite ProductionWeekly che le riprese si estenderanno dal 1 marzo 2022 al 31 agosto 2022. Tuttavia, un recente aggiornamento di ProductionWeekly ha rivelato che le date delle riprese sono state anticipate di oltre un mese e ora dovrebbero iniziare il 18 aprile 2022 e si concluderà entro il 4 novembre 2022.

Voci recenti suggeriscono che un sequel di Rebel Moon ha già avuto il via libera su Netflix. Nel numero 1284 di ProductionWeekly, affermano che le parti I e II saranno filmate una dopo l’altra.

La produzione si svolgerà nella contea di Inyo, che si trova in California negli Stati Uniti. La popolare destinazione turistica è stata una popolare destinazione per le riprese con oltre 400 film di Hollywood girati qui nel corso degli anni e si vanta di essere il “più grande backlot occidentale situato a Lone Pine, in California”.

Tornando a Star Wars, il Parco Nazionale della Valle della Morte, che si trova a Inyo, in California, è stato il luogo delle riprese di Star Wars Episodio IV Una nuova speranza e Il ritorno dello Jedi.

Qual è la storia dello sviluppo Luna Ribelle?

Circa un decennio fa, Luna Ribelle era originariamente un Guerre stellari campo sviluppato da Zack Snyder. Sarebbe una versione più matura dell’universo creato da George Lucas e non andò oltre le conversazioni significative dopo che The Walt Disney Co. ha acquisito Lucasfilm nel 2012. Ironia della sorte, come abbiamo visto anni dopo, una versione leggermente più matura dell’universo sarebbe essere proprio la cosa in cui rivitalizzare il franchise Il Mandaloriano.

A un certo punto, Snyder e Newman, che era dietro Narcos e Narcos Messicoha seguito il percorso per trasformarlo in una serie, ma alla fine è stato deciso di farlo Luna Ribelle un lungometraggio, a cui Snyder ha lavorato attivamente negli ultimi anni:

“Ho passato gli ultimi due o tre anni a costruire questo universo. Ogni angolo deve essere dipinto. Ho fatto progetti, disegnando costantemente e coltivando davvero il suo terreno fertile per rendere questo mondo pienamente realizzato”.

Volere Luna Ribelle diventare anche tu un universo cinematografico?

Come Snyder ha già lanciato più L’esercito dei morti progetti per Netflix, la domanda è, sarà Luna Ribelle essere lo stesso? La risposta di Snyder è “si spera”.

“La mia speranza è che anche questa diventi un’enorme IP e un universo che possa essere costruito”.

Con più parti sopra riportate, è sicuramente destinato a ricevere il trattamento dell’universo cinematografico.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Luna Ribelle?

Netflix non ha fissato una data per Luna Ribelle ancora, ma considerando la potenziale portata della produzione, non dovremmo trattenere il respiro poiché i film di questa scala tendono a richiedere alcuni anni per essere realizzati. Ci aspetteremmo il 2023 al più presto.

