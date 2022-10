Il film Netflix di Tom Hardy “Havoc”: cosa sappiamo finora

Netflix sta raddoppiando gli accordi complessivi con registi di talento e pluripremiati, realizzando l’ultimo con Gareth Evans (Apostolo, Bande di Londra). Il primo progetto a uscire da questo accordo sarà caosun film poliziesco interpretato da Tom Hardy (Il Revenant, Venom). Evans scriverà e dirigerà il film, le cui riprese sono terminate nel 2021 e dovrebbe essere distribuito su Netflix all’inizio del 2023.

Gareth Evans è noto soprattutto per i suoi film di arti marziali indonesiani come L’incursione, Il Raid 2, e Merantau, attraverso il quale ha portato l’arte marziale indonesiana del Pencak silat nel cinema mondiale. Evans è anche noto per aver creato e diretto la serie acclamata dalla critica di Sky Atlantic Bande di Londra che ha come protagonista Joe Cole (Black Mirror, Peaky Blinders) e Michelle Fairley (Game of Thrones).

L’accordo generale di Netflix con Evans è in sviluppo da un po’, secondo Deadline, ed entrambe le parti volevano assicurarsi che Tom Hardy fosse bloccato prima di annunciare qualsiasi cosa. Netflix ha apprezzato molto lo stile di Evans e ha iniziato a trovare un accordo dopo la loro collaborazione nel thriller horror del 2018 Apostolo, con Dan Stevens, Michael Sheen e Lucy Boynton.

I produttori dietro Netflix caos sono Gareth Evans per One More One Productions (Apostolo), Ed Talfan per Severn Screen (Apostolo, Gli omicidi del Pembrokeshire), e Aram Tertzakian per XYZ Films (Mandy, Il silenzio). Anche la protagonista Tom Hardy dovrebbe produrre.

Qual è la trama caos?

Il logline ufficiale di Netflix caos è stato rivelato tramite Deadline:

La storia è ambientata dopo un affare di droga andato storto, quando un detective ferito deve farsi strada attraverso un mondo criminale per salvare il figlio separato di un politico, mentre districa una profonda rete di corruzione e cospirazione che irretisce la sua intera città.

Anche se la premessa del film non apre nuovi orizzonti, non ha materiale originale e questo potrebbe essere rinfrescante per il tipo di spettatore di Netflix che potrebbe essersi sentito sopraffatto dalla recente spinta verso franchise, adattamenti, sequel, prequel e riavvii .

Chi è coinvolto caos?

Nel febbraio 2021, Tom Hardy è stato annunciato per recitare in Netflix caos. Hardy interpreterà il personaggio principale, Walker, il già citato “detective ferito”. Hardy è noto per i suoi ruoli in molti film e serie TV tra cui The Dark Knight Rises, Mad Max: Fury Road, Venom, Capone, Inception, Peaky Blinders, e altro ancora.

Il 22 marzo 2021, Whitaker della foresta è stato annunciato come co-protagonista in caos insieme a Hardy. I dettagli del personaggio di Whitaker rimangono ancora nascosti. Whitaker aveva già recitato nel musical natalizio Netflix Original Jingle Jangle: Un viaggio di Natale.

Il 28 giugno, Timoteo Olifante è stato anche confermato che sarà protagonista caos. Sono stati anche annunciati altri membri del cast, aggiungendo i talenti di Jessie Mei Li, Justin Cornwelle Yann Yann Yeo.

I restanti membri del cast di supporto sono stati confermati Quelin Sepulveda, Luis Guzman, Pang soleggiatoe Michelle Waterson.

Qual è lo stato di produzione? caos?

Le riprese per caos è iniziata l’8 luglio 2021 a Cardiff, nel Galles. La produzione è durata alcuni mesi prima di concludersi ufficialmente il 22 ottobre 2021.

Sono state utilizzate varie località del Galles meridionale come Barry Island Pleasure Park e Brangwyn Hall a Swansea.

Da ottobre, il lungometraggio è in post-produzione.

Quando potremmo vedere caos su Netflix?

Poiché le riprese si sono concluse nell’ottobre 2021, molti sarebbero stati perdonati per aver pensato che Havoc sarebbe stato rilasciato su Netflix nel 2022, tuttavia, non è così.

Havoc dovrebbe essere rilasciato su Netflix entro i primi mesi del 2023.

Per ora attendiamo conferme ufficiali da Netflix.

Non vedi l’ora caos su Netflix? Facci sapere nei commenti e mantieni questo segnalibro per tutti gli aggiornamenti futuri.