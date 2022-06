Il film Netflix di Jerry Seinfeld “Unfrosted” ne aggiunge 12 al cast

Precedentemente noto proprio come Scongelatoil nuovo film Netflix di Jerry Seinfeld ha un nuovo nome e un cast enorme che Netflix ha appena svelato.

Ora intitolato Unfrosted: la storia della Pop-Tart, il nuovo film è in produzione dalla fine di maggio e dovrebbe continuare fino all’inizio di luglio 2022. Il film è stato girato a Los Angeles, in California. È passato un anno da quando il primo progetto è stato annunciato da Netflix nel giugno 2021.

Fino ad oggi, tutto ciò che sappiamo è che Jerry Seinfeld (noto per Seinfeld, Comici in auto che prendono il caffè) sta scrivendo, dirigendo, producendo e recitando, ma il cast è ora salito a 13 con 12 nuovi annunci di casting oggi.

Il film commedia è ambientato nel Michigan nel 1963 e parla della guerra dei cereali tra Kellogg’s e Post che corrono per creare una pasticceria che cambierà per sempre il volto della colazione. Accanto a Seinfeld nella stanza dello scrittore ci sono Spike Feresten e Barry Marder con il film originariamente ispirato a una barzelletta raccontata da Seinfeld sul palco in piedi sull’invenzione sconvolgente di Pop-Tarts.

Vediamo ora i nuovi membri del cast!

Melissa McCarthy (di Netflix L’idiota preferito di Dio e Il grande ritorno) – rappresentato da CAA e MGMT Entertainment

Jim Gaffigan (Linoleum)

Amy Schumer (Vita e Bet)

Hugh Grant (La rovina) – Rappresentato da CAA e The Lede Company

James Marsden (Sonic il riccio 2 e di Netflix Morto per me)

Jack Mc Brayer (Ciao, Jack! Lo spettacolo della gentilezza e 30 Roccia)

Tom Lennon (Reno 911!)

Adrian Martinez (Gilberto) – Rappresentato da Innovative Artists, Vault Entertainment e dall’avvocato James Sarna di Sarna & Associates

Bobby Moynihan (Sabato sera in diretta)

Max Greenfield (Il vicinato)

Christian Slater (Dottor Morte e Signor Robot)

Sarah Cooper (speciale comico di Netflix Sarah Cooper: Va tutto bene)

Allison Jones è la direttrice del casting del film.

Presto aggiorneremo la nostra grande anteprima del film con tutti i nuovi dettagli descritti sopra, quindi tienilo d’occhio.

Non vedi l’ora di dare un’occhiata Unfrosted: la storia della Pop-Tart in arrivo su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.