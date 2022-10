Il film Netflix di Dev Patel “Monkey Man”: tutto ciò che sappiamo finora

Nel 2021, Netflix, per una cifra estremamente modesta di 30 milioni di dollari, ha acquisito i diritti mondiali del debutto alla regia di Dev Patel, Uomo scimmia. Previsto per l’arrivo su Netflix nel 2023, stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere Uomo scimmiainclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Monkey Man è un film thriller d’azione originale Netflix in uscita, co-scritto, prodotto, interpretato e diretto da Dev Patel di Slumdog Millionaire. Il lungometraggio è il debutto alla regia di Patel e ha già creato molto scalpore, con molti che si aspettano un debutto incredibile.

Patel ha detto quanto segue riguardo al lavoro con Netflix;

Sono così entusiasta di collaborare con Netflix in questa avventura. Spero che questa sia una nuova aggiunta al genere in un momento in questo settore in cui la mia storia può diventare la nostra storia. Girare un film durante una pandemia è stato a dir poco impegnativo, ma l’opportunità di reimmaginare le storie della mia infanzia e infondere loro il mio amore per il cinema d’azione è stata una gioia assoluta. Un grande amore per Basil Iwanyk ed Erica Lee per averci sostenuto fin dall’inizio e Aaron Gilbert e il team di Bron per aver dato voce a un regista non provato come me.