Il film Netflix di Dakota Johnson ‘Persuasion’: in arrivo su Netflix a luglio 2022

Continuando la sua tendenza ad adattare le opere di acclamati scrittori, Netflix insieme a MRC Film (Coltelli fuori, I piccioncini) racconta l’ultimo romanzo di Jane Austen Persuasione. Descritto come un approccio moderno e spiritoso a una storia amata pur rimanendo vero, il film vedrà come protagonista Dakota Johnson nel ruolo principale. Persuasione arriverà su Netflix a luglio 2022.

Regista teatrale acclamato dalla critica Carrie Cracknell (Sea Wall/Una vita) farà il suo debutto alla regia cinematografica con questo progetto. Premio Oscar per la migliore sceneggiatura Ron Basso (Rain Man, il matrimonio del mio migliore amico) e Alice Victoria Winslow (Punto di accesso) hanno scritto la sceneggiatura mentre Andrew Lazar (Nuvole) e Christina Weiss Lurie (Ferito) stanno producendo. Elizabeth Cantillon, Michael Constable e David Fliegel saranno i produttori esecutivi.

Ecco tutto ciò che sappiamo sulla versione moderna di Netflix di Jane Austen Persuasione:

Quando Persuasione essere rilasciato su Netflix?

Lo ha rivelato Netflix Persuasione sarà disponibile per lo streaming a livello globale da Venerdì 15 luglio 2022.

Qual è la trama? Persuasione?

di Netflix Persuasione sarà basato sull’omonimo romanzo di Jane Austen del 1817, ma sarà una rivisitazione moderna ambientata ai nostri giorni, secondo Deadline.

Persuasione è stato l’ultimo dei romanzi di Jane Austen ed è stato pubblicato subito dopo la sua morte. È stato adattato più volte in TV e sul palco negli ultimi 60 anni. Il libro racconta la storia di Anne Elliot, una donna, che rompe il suo fidanzamento con il capitano della Marina Wentworth per volere della sua famiglia a causa del suo status inferiore. Si incontrano di nuovo dopo sette anni, quando la famiglia di Anne affitta la loro casa alla sorella sposata di Wentworth. Questo pone le basi per molti incontri umoristici e la possibilità di una seconda possibilità sia per Anne che per Wentworth.

Il logline ufficiale di Netflix Persuasione si legge:

“Vivendo con la sua famiglia snob sull’orlo del fallimento, Anne Elliot è una donna anticonformista con una sensibilità moderna. Quando Fredrick Wentworth, l’affascinante persona che una volta aveva mandato via, torna nella sua vita, Anne deve scegliere tra lasciarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore quando si tratta di seconde possibilità.

Chi è coinvolto Persuasione?

Dakota Johnsonche ha recentemente recitato in indie ben accolte come Il falco del burro di arachidi e Il nostro amicoed è più ampiamente noto per essere stato il capo del 50 sfumature di grigio serie di film, è stato annunciato per interpretare il ruolo principale di Anne Elliot. Successivamente è stato annunciato che Johnson sarebbe stato raggiunto da Enrico Golding (Asiatici ricchi e pazzi) e Cosmo Jarvis (Lady Macbeth) nei ruoli principali. Golding e Jarvis interpreteranno rispettivamente il signor Elliot e il capitano Frederick Wentworth.

Altri membri del cast di Persuasion includono Richard E. Grant (Puoi mai perdonarmi?, Loki), Suki Waterhouse (Il brutto lotto), Mia McKenna-Bruce (Lo stregone), Nikki Amuka-Uccello (Viale 5) e altro ancora.

Ecco il primo sguardo ai tre attori principali nei rispettivi ruoli, come rilasciato da Netflix nel giugno 2021:

Lascia che queste squisite foto di Dakota Johnson, Cosmo Jarvis e Henry Golding ti accompagnino fino a quando PERSUASION, un nuovo entusiasmante adattamento cinematografico del romanzo di Jane Austen della regista Carrie Cracknell, arriverà su Netflix nel 2022. pic.twitter.com/GSwzx8C2Y9 — NetflixFilm (@NetflixFilm) 14 giugno 2021

Qual è lo stato di produzione di Persuasione?

Stato di produzione attuale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 21/04/2022)

di Netflix Persuasione è entrato in produzione a maggio 2021 e da allora ci sono state molte immagini dal set. Dai un’occhiata a Dakota Johnson e ai suoi compagni di cast dalle foto del dietro le quinte:

Foto di notizie di Dakota Johnson sur le tournage di Persuasion a Bath, UK#DakotaJohnson #Persuasion #JaneAustin #Bath #UK #Netflix[📸 : @tomwrenphoto] pic.twitter.com/edeUdz22Uh — 🖤50shadesJamie&Dakota🖤 (@50shadesJamieD1) 25 giugno 2021

#DakotaJohnson #filmare #Persuasione in #Bath 2/3 pic.twitter.com/mQgHR6q2aX — Period Drama World (@WorldPeriod) 27 giugno 2021

Más imágenes de #DakotaJohnson junto a Cosmo Jarvis en el set de #Persuasion (1) pic.twitter.com/IolNUojZn3 — DJ 👑🦄🤠- JD 👑🐿️☘️ (@Damie_14Times) June 27, 2021

Le riprese sono terminate ufficialmente il 14 luglio 2021.

Non vedi l’ora di guardare Persuasione su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!