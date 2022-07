Il film Netflix di Cameron Diaz ‘Back In Action’: cosa sappiamo finora

L’amata star del cinema degli anni ’90 e 2000 Cameron Diaz è ufficialmente tornata in azione dopo quattro anni di ritiro dalla recitazione. Il suo nuovo film Netflix, opportunamente intitolato Di nuovo in azione sarà una commedia d’azione con protagonista anche Jamie Foxx.

Il film sarà diretto da Seth Gordoni cui crediti includono Boss orribili, The Goldberg, Baywatch e altro ancora. Sta anche dirigendo episodi della prossima serie Netflix L’agente notturno. La sceneggiatura di Back in Action è stata scritta da Gordon e Brendan O’Brien (Vicinato).

L’annuncio è arrivato tramite la star Jamie Foxx in persona, che ha twittato una registrazione della sua conversazione con la co-protagonista Cameron Diaz, che ha espresso la sua immensa eccitazione per questo progetto:

Cameron Spero che tu non sia arrabbiato per aver registrato questo, ma non posso tornare indietro ora. Ho dovuto chiamare la CAPRA per riportare un’altra CAPRA. @CameronDiaz ed io siamo TORNATI IN AZIONE – il nostro nuovo film con @NetflixFilm. La produzione inizierà entro la fine dell’anno!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb — Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) 29 giugno 2022

Beau Bauman (Intelligenza Centrale) sta producendo per Good One Productions insieme a Gordon per l’Exhibit A, con Foxx, Datari Turner, O’Brien e Mark McNair come produttori esecutivi.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Di nuovo in azione:

Qual è la trama? Di nuovo in azione?

Sfortunatamente, i dettagli della trama per Netflix Di nuovo in azione vengono tenuti nascosti. Speriamo di saperne di più presto.

Chi è coinvolto Di nuovo in azione?

di Netflix Di nuovo in azione segna il ritorno di Cameron Diaz alla recitazione dopo il suo ritiro nel 2018. La lunga carriera cinematografica di Diaz include La maschera, Gli angeli di Charlie, Shrek, c’è qualcosa su Mary e tanti altri.

Diaz sarà affiancato dal co-protagonista Jamie Foxxi cui crediti recenti includono Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa, oltre a due film Netflix in arrivo Turno diurno e Hanno clonato Tyrone. Questo sarà il quinto grande progetto di Foxx con Netflix con i due titoli rilasciati Potenza del progetto e Papà smettila di mettermi in imbarazzo!.

Entrambi gli attori hanno già collaborato nel film del 2014 Annie.

Qual è lo stato di produzione di Di nuovo in azione?

Back in Action di Netflix è presumibilmente in pre-produzione con la sceneggiatura già scritta e le riprese previste per la fine del 2022 secondo la star Jamie Foxx.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Di nuovo in azione?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Di nuovo in azionema considerando l’inizio delle riprese alla fine del 2022, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di uscita alla fine del 2023 o del 2024.