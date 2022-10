Il film Netflix di “Black Samurai” del regista John Wick: cosa sappiamo finora

Per espandere il suo catalogo di film d’azione, Netflix ha collaborato con John Wick il regista Chad Stahelski realizzerà un adattamento live-action di Marc Olden Samurai Nero libri. John Wick talento + samurai suona come una combinazione che potrebbe arrivare in cima ai contenuti d’azione di Netflix.

di Netflix Samurai Nero sarà diretto da Ciad Stahelskiche ha guidato l’acclamato John Wick film con Keanu Reeves. Più recentemente, Stahelski ha diretto Netflix Turno diurno film con Jamie Foxx.

La sceneggiatura è scritta da Leigh Dana Jacksoni cui crediti includono Netflix Alzando Dione e Fondazione.

Starz stava sviluppando una serie TV di Black Samurai nel 2017 con Common scelta per produrla e recitarla. Quel progetto non è mai andato da nessuna parte e, dopo un po’, è passato a Netflix.

Stahelski produrrà anche insieme a Jason Spitz e Alex Young per 87Eleven Entertainment e John Schoenfelder e Russell Ackerman per Addictive Pictures.

Diane Crafford produrrà insieme a Liza Fleissig e Andre Gaines dei Cinemation Studios. Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Samurai Nero:

Qual è la trama? Samurai Nero?

Come accennato in precedenza, quello di Netflix Samurai Nero è un adattamento live-action dell’omonima serie di romanzi di Marc Olden. Il primo film probabilmente adatterà il primo libro, ma ce ne sono otto in totale.

Ecco una sinossi della storia di Samurai Nero:

“In congedo a Tokyo, il soldato americano Robert Sand viene colpito a colpi di arma da fuoco mentre cerca di proteggere un vecchio da un quartetto di soldati americani ubriachi. Quando Sand sviene, il vecchio balza sui suoi aguzzini, picchiandoli senza senso con pugni fragili e rugosi. È il Maestro Konuma, custode degli antichi segreti dei samurai, e Sand sta per diventare il suo ultimo allievo. Nei sette anni successivi, l’americano impara arti marziali, spadaccino e furtività, diventando non solo il primo uomo di colore a prestare giuramento da samurai, ma anche il combattente più forte che Konuma abbia mai allenato. Una notte, due dozzine di terroristi tendono un’imboscata al dojo, massacrando Konuma ei suoi studenti come primo passo in un terrificante assalto alla pace mondiale. Sebbene non possa salvare il suo sensei, Sand scappa con la sua vita e una fame di vendetta rosicchiata. Tutto ciò che ha è la sua spada, ma la sua spada è tutto ciò di cui ha bisogno”.

Chi è coinvolto Samurai Nero?

A partire da ottobre 2022, nessun membro del cast è stato annunciato per Netflix Samurai Nero.

Poiché il progetto è in fase di sviluppo iniziale, dovremmo sentire alcune novità nei prossimi mesi.

Qual è lo stato di produzione di Samurai Nero?

Black Samurai di Netflix è attualmente nella sua fase iniziale di sviluppo, in cui il team dietro il progetto sta scrivendo la sceneggiatura mentre parliamo con la pre-produzione successiva.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Samurai Nero?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Samurai Neroma considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio alla fine del 2023 o del 2024.