Il film Netflix di Anna Kendrick “The Dating Game: Quello che sappiamo finora

Netflix ha sicuramente trovato la sua nicchia con tutti i film e i documentari sul vero crimine che continua a produrre. Attualmente le riprese e la regia di Anna Kendrick al suo debutto alla regia sono Il gioco degli appuntamenti, un film poliziesco basato sul serial killer americano Rodney Alcala. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su The Dating Game su Netflix.

Il gioco degli appuntamenti è un film drammatico Netflix Original in uscita diretto da Anna Kendrick e scritto da Ian MacAllister McDonald. Kendrick, nota soprattutto per aver recitato in Pitch Perfect, Trolls e Twilight Saga, farà il suo debutto alla regia. Il film sarà il secondo film originale in cui Kendrick ha recitato dopo clandestino.

Unirsi a Kendrick come produttore Il gioco degli appuntamenti sono Roy Lee (ESSO), JD Lifshitz (Barbaro), Raphael Margules (La veglia) e Miri Yoon (Ti amo, Phillip Morris). AGC Studios è lo studio che si occupa della produzione di Il gioco degli appuntamenti.

Qual è la trama di The Dating Game?

La sinossi del film è stata presa da IMDb:

Rodney Alcala era un assassino nel mezzo di una follia omicida quando ha preso parte sfacciatamente e ha vinto un appuntamento nel popolare programma televisivo “The Dating Game”.

Chi era Rodney Alcalà?

Un famigerato serial killer americano, Rodney Alcala è stato attivo negli anni 1968-1979 ma è stato arrestato dalle autorità nel luglio del 79′ dopo una follia omicida durata due anni, che ha visto cinque persone perdere la vita.

Il vero numero delle vittime di Alcala deve ancora essere determinato. È stato definitivamente collegato a otto omicidi, ma il numero reale di vittime di omicidio e reati sessuali potrebbe arrivare fino a 130. Alcala aveva in suo possesso più di mille fotografie sessualmente esplicite di vittime, alcune delle quali furono successivamente utilizzate per aiutare i casi freddi di persone scomparse.

Più comunemente noto come “The Dating Game Killer”, il soprannome è stato dato ad Alcala per la sua apparizione nello show nel 1978, durante la sua follia omicida.

Alcala era stato condannato a morte, ma all’età di 77 anni morì per “cause naturali non specificate” a Corcoran, in California.

Di chi sono i membri del cast Il gioco degli appuntamenti?

Al momento in cui scrivo, sono stati confermati solo due membri del cast.

Anna Kendrick interpreta Cheryl Bradshaw, una concorrente in The Dating Game, con la quale Rodney Alcala si è guadagnato un appuntamento dopo aver vinto la competizione.

Daniel Zovatto è l’unico altro attore confermato, ma il suo ruolo non è stato elencato. Dato che è solo uno dei due attori confermati, possiamo tranquillamente presumere che interpreterà il ruolo del famigerato serial killer Rodney Alcala.

Qual è lo stato di produzione di Il gioco degli appuntamenti?

Stato di produzione ufficiale: riprese (ultimo aggiornamento: 11/10/2022)

Dopo aver verificato con più fonti, possiamo confermare che le riprese di The Dating Game sono iniziate il 31 ottobre 2022. La produzione durerà per circa quattro mesi quando dovrebbe concludersi il 12 marzo 2023.

Le riprese si stanno svolgendo a Vancouver, British Columbia, Canada.

Quando è Il gioco degli appuntamenti Data di uscita di Netflix?

Con la fine delle riprese non prevista fino a marzo 2023, è molto probabile un’uscita alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.

Per ora, aspettiamo che Netflix confermi ufficialmente una data di uscita.

