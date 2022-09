Il film LGBTQ di Timothée Chalamet, vincitore del premio Oscar 2017, sarà trasmesso in streaming su Netflix molto presto

Netflix ospita una pletora di contenuti in streaming altamente ricchi per i fan di tutti i generi che potrebbero esistere. A partire dai fanatici degli anime agli amanti delle commedie romantiche fino ai nerd fantasy e persino agli LGBTQ, Netflix soddisfa sempre tutte le tue esigenze. È finalmente il periodo dell’anno in cui Netflix aggiungerà molte gemme di Hollywood dalle seconde migliori piattaforme OTT, una delle quali è il successo del 2018 di Timothée Chalamet.

Quindi, ecco una sorpresa per te, la comunità LGBTQA+. Uno dei migliori film di tutti i tempi, Chiamami col tuo nome presto approderà su Netflix. Questo film è stato probabilmente uno dei pochissimi film amati da persone di tutto il mondo, indipendentemente dal suo tema spigoloso e ancora nuovo per il mondo. Secondo le fonti, ora è ufficiale che avremo presto questo film. Di seguito sono riportati i dettagli della trasmissione e le date.

LEGGI ANCHE: Mentre Netflix aggiunge QUESTO iconico anime alla sua libreria, i fan non possono fare a meno di impazzire per lo stesso

Quando sarà su Netflix Call Me By Your Name di Timothée?

La rilassante e soleggiata storia d’amore estiva di Elio e Oliver rimane la migliore storia di formazione. I fan sarebbero felici di sapere che il Il film leader di Timothée Chalamet arriverà presto sulla piattaforma Netflix proprio il 1 ottobre. Il film era precedentemente disponibile su piattaforme come Hulu, Disney+ ed ESPN+. Sappiamo tutti che gli unici due modi più semplici per accedere a tali film senza troppi problemi sono Netflix o Prime. Quindi questo dovrebbe essere un enorme sollievo per i fan delle commedie romantiche e per le persone che supportano la comunità con tutto il cuore.

Siamo felici di condividere questa notizia con te, ma aspetta! Questo non è solo questo. Insieme a Chiamami col tuo nome, Netflix accoglierà anche uno dei film di successo di tutti i tempi con Brangelina. Sì, hai indovinato, è Il signor e la signora Smith che Netflix aggiungerà presto alla sua libreria. Non ancora finito, c’è un elenco completo di questi film che arriveranno su Netflix nella prima settimana di ottobre.

Quindi, trattieni il respiro e prendi i tuoi popcorn per gioire ancora una volta di tutti i capolavori di Hollywood, solo su Netflix.

Il post del film LGBTQ vincitore del premio Oscar 2017 di Timothée Chalamet è pronto per lo streaming su Netflix Really Soon è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.