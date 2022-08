Il film La domenica di Pasqua è su Netflix? (dove guardare in streaming)

Non sorprende che alcuni fan della commedia siano ansiosi di sapere se possono guardare Domenica di Pasqua sul servizio di streaming Netflix. Assicurati di continuare a leggere per scoprire se gli abbonati potranno godersi il film incredibilmente divertente.

L’attore e comico Jo Koy interpreta Joe Valencia, che interpreta un comico sfortunato con la stessa professione che porta il figlio adottivo a una celebrazione di Pasqua con la sua famiglia filippina rumorosa e disfunzionale. Le cose non vanno come previsto e la commovente ilarità che ne deriva con gli stupidi imbrogli in cui si impegnano i personaggi Domenica di Pasqua un bel momento divertente che i fan della commedia non vorranno perdere.

Anche protagonista Domenica di Pasqua è una formazione di talento di giocatori che include Jimmy O. Yang, Tia Carrere, Brandon Wardell, Eva Noblezada, Eugene Cordero, Jay Chandrasekhar, Tiffany Haddish e Lou Diamond Phillips.

Il film è stato diretto da Jay Chandrasekhar, i cui crediti includono The Dukes of Hazzard, The Babymakers, Super Troopers, Club Dread e Festa della birra. Inoltre, Domenica di Pasqua è stato scritto da Ken Cheng e Kate Angelo. Ma gli abbonati possono vedere cosa hanno messo insieme sullo streamer?

La domenica di Pasqua è disponibile su Netflix?

Non mancano le commedie cinematografiche pronte per essere vissute ora sullo streamer. Ma sfortunatamente, Domenica di Pasqua non è una delle tante scelte divertenti disponibili su Netflix. È improbabile che cambi poiché il film è un film della Universal e probabilmente andrà a Peacock.

Fortunatamente per gli abbonati, come accennato in precedenza, la centrale elettrica dello streaming ha un’ampia quantità di risate per i membri. Alcuni di questi titoli malvagiamente divertenti includono L’uomo di Toronto, Non guardare in alto, Forza del tuono e Mistero dell’omicidio.

Dove puoi guardare la domenica di Pasqua

Domenica di Pasqua è solo nelle sale a partire dal 5 agosto 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: