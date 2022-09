Il film K-Drama Netflix “20th Century Girl” in arrivo nell’ottobre 2022

L’attesissimo film coreano, 20th Century Girl, arriverà su Netflix nell’ottobre 2022. La commedia romantica segnerà il debutto su Netflix dell’amata attrice coreana Kim Yoo Jung. Terremo traccia di tutto ciò che devi sapere su 20th Century Girl, inclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Ragazza del XX secolo è una commedia romantica originale Netflix sudcoreana in uscita, scritta e diretta da Bang Woo Ri. YongFilm è dietro il film in uscita.

Quando è il Ragazza del XX secolo Data di uscita di Netflix?

Il film è stato presentato per la prima volta per far parte della formazione del 2022 all’inizio dell’anno, quando è stato incluso nella formazione coreana per il 2022.

Come parte degli annunci dell’autunno 2022, Netflix lo ha confermato Ragazza del XX secolo arriverà su Netflix a livello globale nell’ottobre 2022.

Ora possiamo confermare che il film arriverà su Netflix il 21 ottobre 2022, come da pagina ufficiale di Netflix per il film.

Qual è la trama Ragazza del XX secolo?

Bo Ra, una studentessa di 17 anni delle superiori, è un membro attivo del club televisivo della sua scuola ed è la migliore amica di Yeon Du. La coppia frequenta la stessa scuola, dove quest’ultimo ha una cotta gigante per Hyun Jin. Yeon Du chiede a Bo Ra di scoprire tutto su Hyun Jin, ma mentre lo osserva da vicino, anche lei si innamora.

Il film ha una classificazione PG da parte della BBFC, con avvertenze per lingua, immagini sessuali, violenza e minacce.

Di chi sono i membri del cast Ragazza del XX secolo?

Finora, solo un piccolo numero del cast è stato confermato per il 20esimo posto Secolo Ragazza.

Dei sei membri del cast annunciati a settembre 2021, solo uno ha recitato in Netflix Originals, Park Jung Woo, che ha avuto ruoli da ospite in Playlist dell’ospedale e DP.

Precedentemente conosciuta come “La sorellina della Corea” per via della sua popolarità, Kim Yoo Jung farà il suo debutto su Netflix in Ragazza del XX secolo.

Di seguito è riportato il cast confermato di 20th Century Girl:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Na Bo Ra Kim Yoo Jung Gli amanti del cielo rosso | Rookie di Backstreet | Amore al chiaro di luna Pung Woon Ho Byeon Woo Seok Record di giovinezza | Office Watch 3 | Moonshine Baek Hyun Jin Park Jung Woo Love Playlist | Playlist dell’ospedale | DP Yeon Du Roh Yoon Seo Il nostro blues TBA Gong Myung Be Melodramatic | La sposa di Habek | Sentirsi bene a morire TBA Ong Seong Wu More Than Friends | Momento a diciotto | Vuoi una tazza di caffè?

Quale è Ragazza del XX secolo stato di produzione?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 07/03/2022)

Grazie alle informazioni elencate su IMDb pro, lo sappiamo Ragazza del XX secolo è stato girato alla fine del 2021, a partire dal 12 dicembre, prima di terminare diverse settimane dopo, il 21 gennaio 2022.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Ragazza del XX secolo su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!