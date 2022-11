Il film I cattivi è in streaming su Netflix?

Abbiamo avuto supereroi, horror, drammi, gialli, commedie e tutto il resto in abbondanza sui nostri schermi nel 2022, con una vasta gamma di film che ci sono arrivati ​​a casa, al cinema o entrambi. Ovviamente, è stato un anno entusiasmante anche per l’animazione, con titoli come Lightyear, Turning Red e, ultimo ma non meno importante, The Bad Guys.

Il film animato al computer sulla rapina è divertente sia per il pubblico più giovane che per quello più anziano, prendendo ampia ispirazione dall’omonima serie di libri di Aaron Blabey.

È stato sostenuto al momento dell’uscita nelle sale, ma The Bad Guys è in streaming su Netflix ora?

The Bad Guys è in streaming su Netflix?

Sì, The Bad Guys è stato rilasciato su Netflix negli Stati Uniti martedì 1 novembre 2022.

Tuttavia, non è disponibile in altri territori come il Regno Unito. Tuttavia, quelli al di fuori degli Stati Uniti lo troveranno disponibile per il noleggio a un piccolo costo su piattaforme come Amazon Video, iTunes e Google Play Movies.

Quelli negli Stati Uniti, d’altra parte, possono semplicemente salire su Netflix ora e dare un’occhiata al film a loro piacimento.

The Bad Guys è uscito nei cinema ad aprile all’inizio di quest’anno, quindi non ci è voluto troppo tempo per raggiungere il servizio di streaming in abbonamento.

Servendo come primo lungometraggio alla regia di Pierre Perifel, il film racconta la storia di un gruppo di animali criminali che tentano di ingannare il grande pubblico facendogli credere di essersi riformati e di andare bene. Sebbene all’inizio sia un’illusione, il leader del gruppo diventa gradualmente tentato di cambiare in bene per sempre.

Cast del film I cattivi

Puoi dare un’occhiata ai membri del cast centrale insieme agli artisti che li doppiano di seguito:

Sam Rockwell nel ruolo del signor Lupo

Marc Maron nel ruolo del signor Snake

Anthony Ramos nel ruolo del signor Piranha

Craig Robinson nel ruolo del signor Squalo

Awkwafina nel ruolo della signora Tarantola

Richard Ayoade nel ruolo del Prof Rupert Marmalade IV

Zazie Beetz nel ruolo di Diane Foxington / “La zampa cremisi”

Lilly Singh nel ruolo di Tiffany Fluffit

Alex Borstein nel ruolo di Misty Luggins

‘Vuoi solo vederli di nuovo’

Il regista del film in precedenza si è seduto per una conversazione con Coming Soon e gli è stato chiesto se avesse idee o piani per un sequel:

“Non puoi fare a meno, ma vuoi vederli di nuovo. Sono con te su questo. Ovviamente, non è una decisione che sto prendendo. È un intero processo in studio. Quindi non posso dirti se ce ne sarà un altro, ma mi piacerebbe sicuramente vederne un altro.

Ha aggiunto: “Stavo solo pensando un po’ a dove sarebbe andata a finire quella storia e cosa potremmo fare con questi personaggi, perché vuoi solo vederli di nuovo”.

The Bad Guys è ora in streaming su Netflix negli Stati Uniti.

