Il film horror va bene da guardare con i bambini?

Il 31 luglio, un film horror soprannaturale intitolato I miserabili uscirà su Netflix. Se ti stai chiedendo se puoi guardare questo film con i bambini, sei nel posto giusto. Di seguito, abbiamo condiviso la guida per i genitori e la classificazione per età I miserabili.

Il Infelice è un film horror scritto, diretto e prodotto da Pierce Brothers (Drew e Brett Pierce). Little Runway ha prodotto il film, con Willis King, Lanier Porter e Leman Porter anche come produttori esecutivi.

Parla di un adolescente problematico che scopre che una strega millenaria si atteggia a vicina di casa. Il cast comprende John-Paul Howard, Piper Curda, Azie Tesfai, Zarah Mahler, Kevin Bigley, Gabriela Quezada Bloomgarden, Richard Ellis, Blane Crockarell, Jamison Jones e molti altri.

Così è I miserabili adatto ai bambini? Puoi guardare questo film durante la serata al cinema in famiglia? Ecco la guida per i genitori e la classificazione per età proprio qui sotto!

La guida dei genitori miserabili e la classificazione in base all’età

Il film horror è classificato TV-MA, il che significa che è pensato per essere visto solo da un pubblico maturo. C’è del materiale mostrato nel film che molti genitori troverebbero inappropriato da guardare per i bambini più piccoli. Gli è stata assegnata una classificazione in base all’età TV-MA per linguaggio forte, nudità, sangue e sangue, contenuto sessuale, uso di alcol, violenza grafica e fumo. Nel complesso, potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni.

Guarda l’agghiacciante trailer ufficiale per un’anteprima del film!

Come puoi vedere nel trailer, nel film ci sono molte scene spaventose e spaventi che possono essere terrificanti per i bambini più piccoli. Pertanto, suggeriamo di guardare questo film quando non ci sono bambini in giro.

Mancano solo due giorni all’uscita del film su Netflix, quindi assicurati di avere i tuoi popcorn e la tua bevanda preferita pronti per quello che sarà sicuramente un buon film horror!