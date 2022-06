Il film horror The Black Phone con Ethan Hawke è su Netflix?

Telefono nero. Cortesia Tribeca

La caratteristica dell’orrore Il telefono nero è un festival spaventoso molto atteso che farà dormire gli spettatori con le luci accese per il prossimo futuro. Ma gli abbonati di Netflix possono entrare in questo tipo di magnifico terrore cinematografico?

Scott Derrickson si è fatto un nome nel gioco horror quando ha collaborato con Cavaliere della Luna attore Ethan Hawke per Sinistro. Dopo la regia Dottor Strano e lasciando il Multiverso della follia seguito di divergenze creative, il famigerato autore ha collaborato ancora una volta con il prolifico attore per Il telefono nero.

Il film Blumhouse è basato sull’omonimo racconto del 2004 scritto dallo scrittore Joe Hill, e Derrickson e C. Robert Cargill hanno scritto la sceneggiatura. La storia segue un serial killer di nome “The Grabber” che uccide i bambini nel 1978. Quando cattura un ragazzo di nome Finney, l’ultima vittima trova un telefono disconnesso mentre è intrappolato in un seminterrato che gli permette di sentire le voci dei precedenti obiettivi dell’assassino.

Con una durata di 102 minuti, il film con un budget di 18,8 milioni di dollari sarà sicuramente un affare divertente per tutti coloro che sono testimoni della storia agghiacciante. Finora, Il telefono nero ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli da Metacritic e ha ottenuto un punteggio straordinario su Rotten Tomatoes.

Il telefono nero è disponibile su Netflix?

Se il film in questione fosse stato disponibile sullo streamer, gli abbonati sarebbero stati piacevolmente spaventati a morte dall’inizio alla fine. Ma sfortunatamente, questo non sarà il caso Il telefono nero non è disponibile su Netflix e non si sa quando cambierà.

Per fortuna, la potenza dello streaming ha un’ampia quantità di titoli horror da incubo da godersi in questo momento. Alcuni di questi sforzi terrificanti includono La via della paura trilogia, Scegli o muori, Cielo rosso sangue e L’esercito dei morti.

Dove puoi trasmettere in streaming The Black Phone

Il telefono nero è disponibile solo nei cinema.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: