Il film horror Smile (2022) è su Netflix? (dove guardare)

Halloween è dietro l’angolo e altri film horror terrificanti sono in arrivo! Questo venerdì, 30 settembre, l’attesissima festa della paura psicologica Sorriso uscite nelle sale.

Basato sul cortometraggio Laura non ha dormito, Sorriso segue la dottoressa Rose Cotter (Sosie Bacon) dopo aver vissuto un incidente traumatico con un paziente. Rose non riesce a spiegare gli eventi strani e sempre più spaventosi (e bizzarri) che iniziano a tormentare la sua vita quotidiana dopo l’evento e deve confrontarsi con la sua realtà mutevole prima che sia troppo tardi per fermarlo.

Sosie Bacon è affiancata nel cast da Kyle Gallner, Caitlin Stasey, Kal Penn e Rob Morgan. Sorriso è diretto e scritto da Parker Finn al suo debutto cinematografico.

Smile (2022) è su Netflix?

Purtroppo, Sorriso non è un film Netflix e non verrà trasmesso in streaming sul servizio. Tuttavia, Netflix ha molti film horror psicologici da guardare, come i seguenti:

Nessuno ne esce vivo

Clinico

Incidente in A Ghostland

La foresta

Camera

La perfezione

Non ascoltare

Segue

Il gioco di Gerald

Se vuoi trovare altri film horror su Netflix, la nostra utile guida elenca alcuni dei migliori attualmente disponibili sulla piattaforma.

Dove vedere il film horror Smile

Sorriso uscirà solo nelle sale, quindi dovrai verificare con il tuo cinema locale per vedere a che ora è in programmazione il film vicino a te.

Dove andrà in streaming Smile dopo i cinema?

I film della Paramount dovrebbero iniziare lo streaming sull’app Paramount+ non appena 30 giorni dopo la loro anteprima nelle sale, il che significa Sorriso potrebbe diventare disponibile entro la fine di ottobre/inizio novembre.

Non vedi l’ora di guardare Sorriso questo fine settimana? Fateci sapere cosa ne pensate del film nei commenti qui sotto.