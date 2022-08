Il film horror Loro/Loro è su Netflix? (dove guardare in streaming)

L’agghiacciante racconto di loro/loro offre un’esperienza horror divertente come nessun’altra e non sorprende che gli abbonati si stiano sicuramente chiedendo se possono guardare la funzione slasher su Netflix.

Il genere horror non smette mai di stupire gli spettatori e loro/loro è una storia intrigante di terrore che i fan del genere non vorranno perdersi. La trama inquietante segue un gruppo di persone LGBTQIA+ che sono costrette a frequentare un campo di conversione dove devono sopravvivere agli sforzi incessanti di un misterioso assassino.

Il film ha ricevuto elogi da Dread Central e James Kleinmann di The Queer Review ha affermato che era “Spaventoso in tutti i posti giusti, loro/loro è in definitiva una storia abilitante di resilienza e sopravvivenza queer. Il cast che dà vita a questo film horror da brivido è composto da una formazione di talento che include Kevin Bacon, Carrie Preston, Anna Chlumsky, Theo Germaine, Quei Tann, Anna Lore, Monique Kim, Darwin del Fabro, Cooper Koch e Austin Crute.

Il film slasher è scritto e diretto da John Logan e prodotto da Blumhouse Productions, la compagnia di successo dietro Halloween uccide, esci, felice giorno della mortee Attività paranormale. loro/loro è stato presentato in anteprima all’Outfest film festival il 24 luglio 2022 e molti fan entusiasti sono molto ansiosi di sapere se possono guardarlo sul popolare streamer.

Sono disponibili su Netflix?

Ci sono molte scelte eccezionali pronte per lo streaming su Netflix che probabilmente si tradurranno in incubi e dormire con le luci accese per qualche tempo. Ma una delle tante opzioni non disponibili su Netflix è il film di un’ora e trenta minuti loro/loro.

Gli abbonati non dovrebbero avventurarsi nei boschi alla ricerca di altre forme di intrattenimento, poiché il popolare streamer ha molte scelte stellari per spaventare gli spettatori a morte. Alcuni di questi eccellenti esempi di titoli horror includono il Via della paura trilogia,Il massacro della motosega nel texas, La bambinaia, Cielo rosso sangue e Scegli o muori.

Dove puoi guardare Loro/Loro?

loro/loro è disponibile solo su Peacock a partire dal 5 agosto 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: