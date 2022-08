Il film horror in uscita Orphan: First Kill su Netflix?

Gli appassionati di film horror hanno atteso con impazienza un sequel del film del 2009, Orfano. E ora, finalmente ne stiamo ottenendo uno! Orfano: prima uccisione è impostato per essere presentato in anteprima alla fine di questo mese.

Il personaggio di Esther ci ha spaventato tutti quando ha debuttato il primo film. E da allora, i fan si sono sempre chiesti quale sia il retroscena del “bambino” e come questa pazza donna di 33 anni sia stata in grado di ingannare tutti facendogli credere di essere una bambina per così tanti anni.

Otterremo quella risposta e gli inizi di Esther nel prossimo prequel! Allora dove puoi guardarlo?

Il film Orphan: First Kill su Netflix?

Se speravi di vedere il film su Netflix, mi dispiace dire che non è così. Orfano: prima uccisione inizierà lo streaming venerdì 19 agosto su Paramount+.

Se non hai un abbonamento al servizio di streaming ma vuoi comunque guardare il film, puoi anche vedere l’horror psicologico sui grandi schermi in sale limitate. Dovrai controllare le tue inserzioni locali per vedere dove viene riprodotto.

Altrimenti, puoi provare Paramount+ per una prova gratuita di sette giorni. Quindi, i piani di abbonamento costano $ 4,99 al mese con annunci limitati o $ 9,99 al mese senza annunci tranne che sulla TV in diretta e alcuni programmi.

Di cosa parla Orphan: First Kill?

Dopo aver orchestrato una brillante fuga da una struttura psichiatrica estone, Esther è in grado di recarsi in America impersonando la figlia scomparsa di una famiglia benestante. Una svolta che non vedeva arrivare si presenta che la contrappone a una madre che proteggerà la sua famiglia dal “bambino” omicida ad ogni costo. La domanda è se quella famiglia ne uscirà viva.

La talentuosa attrice che ha interpretato Esther/Leena Klammer nel primo film riprenderà il suo ruolo Orfano: prima uccisione. Isabelle Fuhrman sarà affiancata dagli attori Julia Stiles, Rossif Sutherland e Matthew Finlan.

Orfano: prima uccisione debutta il 19 agosto su Paramount+.