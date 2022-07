Il film horror di Sandra Oh “Umma” fissa la data di uscita di Netflix

Sandra Oh ha recentemente recitato in uno dei nuovissimi film horror del 2022 sotto forma di Umma e il film è confermato per arrivare su Netflix negli Stati Uniti come parte del nuovo accordo con Sony. Ecco cosa sappiamo.

Meglio conosciuto per i ruoli in Uccidere Eva e Grey’s Anatomy, Sandra Oh è apparsa in una sfilza di progetti diversi negli ultimi anni con Umma essere un importante punto di partenza rispetto ai progetti precedenti. Sandra Oh ha anche recitato in particolare in Netflix La sedia presentato in anteprima nel 2021. Purtroppo, è improbabile che quella serie ritorni per una seconda stagione su Netflix.

Nel film Oh interpreta Amanda che ha scelto quella che doveva essere una vita tranquilla per lei e sua figlia vivendo in una pittoresca fattoria. Le cose cambiano drammaticamente in seguito ai resti della madre separata in arrivo dalla Corea che sembra aver comprato con sé una maledizione.

Dopo la sua uscita nelle sale all’inizio di quest’anno (è stato presentato in anteprima il 18 marzo 2022), il film arriverà su Netflix come parte del nuovo ampio accordo di produzione con Sony.

Tieni presente che questo si applica solo a Netflix negli Stati Uniti, sebbene molte altre regioni ricevano film Sony negli anni successivi alla sua uscita iniziale.

Il film arriverà su Netflix circa 4 mesi dopo il suo debutto nelle sale il 16 luglio 2022. Sono esattamente 120 giorni.

Dovresti guardare Umma su Netflix?

Come per molti film horror, le recensioni di Umma sono state piuttosto critiche e attualmente solo il 32% dei critici su RottenTomatoes.

All’estremità inferiore, Polygon alla fine ha concluso che il film è una “gigantesca occasione persa”, mentre Radio Times è stato più filosofico dicendo che il film “Fornisce atmosfera, tensione, riprese vorticose e salti spaventati in abbondanza”.

Umma non è l’unico grande film Sony in arrivo su Netflix negli Stati Uniti nel luglio 2022. Siamo stati i primi ad annunciare che il film di Tom Holland, Inesplorato dovrebbe uscire su Netflix a metà mese. Infatti, Inesplorato arriva un giorno prima Umma fa il 15 luglio.

Per altri film Sony in arrivo su Netflix negli Stati Uniti, dai un’occhiata alla nostra anteprima. Per ulteriori informazioni su ciò che arriverà su Netflix USA a luglio 2022, abbiamo anche un’anteprima separata per questo.

Non vedi l’ora di guardare Umma su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.