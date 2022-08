Il film Go-To di Millie Bobby Brown ha Ryan Gosling e No, non è “The Grey Man”

La giovane star della recitazione Millie Bobby Brown ha dominato i cuori e come. Brown, che si è distinta per la sua interpretazione della giovane Alice in C’era una volta nel paese delle meraviglie, ha fatto molta strada ed è ora una delle migliori attrici acclamate dalla critica a Hollywood. Il 18enne diventata famosa con il suo personaggio Eleven nel dramma di fantascienza di Netflix, Cose più strane.

Il più giovane nella lista delle 100 persone più influenti del Time, Millie è una fan sfegatata dei film romantici. Anche se ha recitato principalmente in thriller e film come Cose più strane, Godzilla e Enola Holmes, come persona, l’attrice è principalmente nel genere romantico. Condividendo il suo film preferito di tutti i tempi, Millie Bobby Brown ha nominato Ryan Gosling come protagonista e non può più relazionarsi con esso.

Millie Bobby Brown è una fan di questo iconico adattamento

Ryan Gosling è tornato sul grande schermo dopo quattro anni con Netflix L’uomo grigio. Il 41enne ha ostentato il suo puro talento recitativo ed è un piacere guardarlo nel film. Tuttavia, Millie Bobby Brown non parlava L’uomo grigio quando ha rivelato il suo film preferito. Invece, il l’attore è un fan del film più iconico di Ryan, Il notebook.

Durante la riproduzione di 11 domande con InStyle sul loro canale YouTube, Millie non riusciva a trattenersi dal fare la fangirl Il notebook. All’attore è stato chiesto di rivelare il nome del film che può guardare ogni volta che viene teletrasmesso in TV. A questo, il 18enne ha risposto: “Probabilmente ragazze cattive. Sì, adoro le ragazze cattive. Inoltre, un altro film è The Notebook. Lo adoro. Potrei semplicemente guardarlo ogni giorno, tutto il giorno,”

Al giovane attore non piacciono i film DC o Marvel

Il notebook è un adattamento del romanzo di Nicholas Sparks ed è stato un grande successo nel 2004. The il dramma romantico ci fa credere nelle relazioni non così perfette e la forza dell’amore. La tenera e commovente storia d’amore tra Noah e Allie ha sciolto molti cuori.

Questa non è l’unica volta che il Cose più strane l’attrice ha parlato del suo amore per i film romantici come Il notebook. Durante la promozione del suo film Godzilla contro KongMillie Bobby Brown ha realizzato un rivelazione scioccante su come non abbia visto nemmeno un singolo film DC o Marvel.

Il l’attore non è anche nel mondo di Harry Potter. Dal momento che recita già in grandi film di spettacolo, le piace guardare drammi come FRIENDS e Il notebook.

Ti piacciono anche i film romantici come Millie Bobby Brown o sei più incline ai thriller come Cose più strane? Fatecelo sapere nei commenti.

