Il film Fantasy Football con Marsai Martin è su Netflix?

Sembra una scommessa sicura etichettare il film Fantacalcio come una valida esperienza per famiglie con alcuni talenti eccezionali nel roster che sicuramente intratterranno gli spettatori. Ma gli abbonati Netflix possono partecipare a tutto il divertimento?

Non si può negare che il fantacalcio è un modo popolare per le persone a casa per migliorare l’esperienza di guardare le partite. Ma cosa succederebbe se una persona potesse prendere il controllo di un giocatore nella vita reale come se fosse un personaggio di un videogioco? Questo è esattamente ciò che accade quando la figlia di un giocatore di football della NFL scopre di poter controllare suo padre attraverso una console per videogiochi.

Il film commedia sportiva di 98 minuti presenta un eccellente cast di giocatori di talento nella formazione guidata da Nerastro protagonista Marsai Martin nel ruolo di Callie. Il film sul calcio per famiglie è interpretato anche da Omari Hartwick, i cui crediti impressionanti includono la serie Starz Potenza e il film Netflix Esercito dei Morti, nel ruolo del giocatore degli Atlanta Falcons Bobby Coleman. Nel mix c’è anche un ex membro del gruppo musicale Destiny’s Child, Kelly Rowland, che era anche nel film horror Freddy contro Jason.

Tutti i segnali indicano un’esperienza vittoriosa per coloro che sono disposti a fare il check-out Fantacalcioe ha senso perché alcuni vorrebbero sapere se è disponibile su Netflix.

Fantasy Football è disponibile su Netflix?

I fan potrebbero sentirsi come se fossero appena stati licenziati quando scoprono che la funzione piena di divertimento non è uno dei tanti titoli che occupano un posto nella gamma di selezioni ben congegnate dei servizi di streaming. Purtroppo, Fantacalcio non può essere guardato su Netflix.

Fortunatamente per gli abbonati, la centrale elettrica dello streaming non sembra mai avere una carenza di film per famiglie ben realizzati pronti per lo streaming. Alcune delle scelte eccezionali ora disponibili includono Slumberland, Possiamo essere eroie Alla ricerca di ‘Ohana.

Dove puoi guardare in streaming Fantasy Football

Fantacalcio è disponibile su Paramount+. Si unisce a una scaletta che include PAW Patrol: il film, Rumble, quartier generale segreto, e Sonic il riccio 2.

Puoi dare un’occhiata al trailer:

Starai guardando? Fantacalcio?