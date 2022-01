Il film è adatto ai bambini?

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 08 APRILE: Josephine Langford partecipa alla premiere di Los Angeles di “After” di Aviron Pictures al The Grove l’8 aprile 2019 a Los Angeles, California. (Foto di Jon Kopaloff/Getty Images,)

A che ora arriva After We Fell su Netflix? di Alessandria Ingham

Dopo che siamo caduti è il terzo film della A seguito di franchise, e probabilmente vorrai guardarlo non appena uscirà. Quale è Dopo che siamo caduti classificazione in base all’età?

È quasi ora del terzo A seguito di film. Sappiamo che anche il quarto sta accadendo, quindi vorrai sicuramente assicurarti di guardare questo. La relazione tra Tessa e Hardin continua, ma questa volta sembra che tutto finirà.

La domanda è se sarà adatto ai bambini in casa. Dovresti aspettare che siano andati a letto per guardarlo, o possono unirsi a te per la serata al cinema?

Conosciamo tutti i nostri figli meglio di chiunque altro. Spetta ai genitori prendere le proprie decisioni, ma possiamo guardare all’ufficialità Dopo che siamo caduti classificazione in base all’età per vedere qual è la classificazione dei film. Possiamo anche guardare cosa suggeriscono gli altri genitori quando si tratta di guardare il film.

Classificazione in base all’età After We Fell

Questo non è un film per bambini. L’MPAA dà al film un R valutazione. Questa è la valutazione più alta prima di entrare nelle valutazioni X.

Il Dopo che siamo caduti viene data una classificazione in base all’età per il contenuto sessuale e la lingua. C’è sicuramente molto contenuto sessuale all’interno del film. È molto simile a simili Cinquanta sfumature di grigio.

Altri paesi non gli danno un punteggio così alto. Le tariffe del Regno Unito sono 15, il Canada le valuta 14A e la Norvegia arriva a 12. Poi c’è l’Australia che è dalla parte degli americani con la valutazione M (per maturo).

Common Sense Media è composto dal pubblico. Lì, la valutazione è 15+, il che suggerisce che è adatto agli adolescenti più grandi.

Dopo che siamo caduti è su Netflix lunedì 17 gennaio.